今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、先週に続き、アリアナ・グランデの最新作、通算7枚目のスタジオ・アルバム『eternal sunshine』が2週目となる1位に輝いた。アリアナのアルバムが全米1位を獲得するのは、ファースト『Yours Truly』(2013年)、セカンド『My Everything』(2014年)、4枚目『Sweetener』(2018年)、5枚目『thank u, next』(2019年)、前作『Positions』(2020年)に次ぐ6作目で、2週間トップをキープするのは『thank u, next』と『Positions』に続き3作目となった。

Ariana Grande’s ‘Eternal Sunshine’ Spends Second Week at No. 1 on Billboard 200 Chart https://t.co/Esx50xBkUt — billboard (@billboard) March 24, 2024

『eternal sunshine』は今週、英国でも2週目の1位に輝いた。2位には、カントリー・シンガー、ケイシー・マスグレイヴスの通算6枚目のスタジオ・アルバム『Deeper Well』が初登場。彼女にとって5作目の全米トップ10ヒットとなり、ファースト・アルバム『Same Trailer Different Park』(2013年)と並ぶキャリア最高位をマークした。3位には、モーガン・ウォレンの『One Thing At A Time』が先週の2位から1ランク・ダウン。今週新たにトップ10入りした新作は2作あり、ケイシー・マスグレイヴスの最新作に加え、ジャスティン・ティンバーレイクの6年ぶりの新作、通算6枚目のソロ・アルバム『Everything I Thought It Was』が4位に初登場している。Ako Suzuki