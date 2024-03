おやつカンパニーより、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品として、新食感スナック菓子「エッグタイム(ポムポムプリンのたまごパンケーキ味)」が登場!

サックリとした軽い食感とともに口いっぱいに広がる、たまごのほどよい甘さが楽しめるパンケーキの味と、かわいい「ポムポムプリン」のパッケージで、日常を“ココロはずむ時間”にしてくれます☆

おやつカンパニー「エッグタイム(ポムポムプリンのたまごパンケーキ味)」

価格:オープン価格(店頭想定価格:税込141円前後)

発売日:2024年3月25日(月)

販売店舗:全国のスーパーマーケットなど

おやつカンパニーより、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした「エッグタイム(ポムポムプリンのたまごパンケーキ味)」が登場。

スイーツや朝食の定番として親しまれているパンケーキの味わいをいつでもどこでも手軽に楽しめる新食感のスナック菓子です。

サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボパッケージで販売されます!

さらにパッケージには「ポムポムプリン」のお友だちの「チームプリン」も登場。

ハムスターの「マフィン」やネズミの「スコーン」、リスの「ベーグル」など、個性豊かでかわいいお友だちがデザインされています☆

スナック菓子は、たまごを使った生地をサックリとした心地よい食感が特徴。

たまごのほどよい甘さのパンケーキ風味を楽しめます。

牛乳と一緒に食べれば慌ただしい朝の食事代わりにもなり、ホッと一息つきたい日常の様々なブレイクタイムにもおすすめ。

「ポムポムプリン」とそのお友だちがデザインされたかわいいパッケージで、“ココロはずむ時間”を過ごせます☆

「ポムポムプリン」のコラボパッケージがかわいい、パンケーキ味の新食感スナックお菓子。

おやつカンパニーの「エッグタイム(ポムポムプリンのたまごパンケーキ味)」は、2024年3月25日(月)より発売です☆

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647434

