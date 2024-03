健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーであるiHerb Japan(アイハーブ)では、3月の国際女性デーを祝し、「Women’s Empowerment and Wellness with iHerb」を開催。公式YouTubeチャンネル「OPEN THE BOX 特別編」には、ハリセンボン・近藤春菜と俳優の森カンナが登場し、「家族や友達と築くウェルネスなライフスタイル」をテーマに対談する様子が公開されている。

第1弾ではタレントの結城アンナ、デザイナー/アーティストの篠原ともえが登場、第2弾ではYOUと宇賀なつみが登場した同シリーズ。第3段となる今回は、プライベートでも仲が良いという近藤と森のライフスタイルが明かされていった。近藤は「今回は、プライベートでも仲良しのカンナと一緒にお仕事ができてとても嬉しかったです! 今回の撮影は、私たちの日常を皆さんに見ていただいているような感覚でした」とコメント。「カンナとは普段から情報交換をしているのですが、最近は心や体の健康についての話題も増えて、お互いのお気に入りアイテムを紹介しあうことが実際によくあります。そして、今回の撮影でカンナのセルフケアについて初めて知ることもあって、改めてシェアすることって楽しいなと思いました。私自身、周りからのアドバイスがあるからこそ自分と向き合えたり、自分にとってより良いものを取り入れることができているので、家族や友人とコミュニケーションを図ることはとても大切だと思っています」対して森は、近藤に対して「春奈とまだまだ挑戦したいことがたくさんある」とメッセージ。「まだまだすすめのアイテムがあるので、話し足りないです。そして、国際女性デーの企画ということですが、私自身、もっと女性が働きやすく、体も心も健やかに過ごせるように、女性のためになることをやってみたいなと漠然と考えています。もちろん、春菜ともいろんなところに行きたいし、まだまだ挑戦したいことがたくさんあるので、いつまでも健康でいたいですね!」動画はiHerb公式YouTubeチャンネル「iHerb Japan」で公開中。