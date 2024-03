IU、横浜での2days公演が大盛況！日本語でコミュニケーションも「夢よりも良い週末に」

IUが、ワールドツアーの2番目の都市である横浜で、単独コンサートを成功裏に終了した。IUは23日と24日の2日間、横浜アリーナにて開催れた「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」を成功裏に終え、日本のUAENA(ファンの名称)に忘れられないステージを披露した。今回の公演は、ワールドツアーの幕を開けたソウル単独コンサートの次に行われた。チケットは販売開始と共に即全席完売を記録し、熾烈なチケット争奪戦が繰り広げられた。このようなファンからの熱い声援によって追加オープンした視野制限席も、即全席完売を記録し、IUの凄まじい人気を証明した。

IUは「Holssi」で公演のスタートを切った。時々、日本語で会場を埋め尽くしたファンに感謝の気持ちを伝えた。続いて「Ah puh」「Bbibbi」「Celebrity」「Blueming」「eight」「HOLD MY HAND」「金曜日に会いましょう」「Shopper」「夜の手紙」「YOU & I」「Shh..」「二十三(Twenty-three)」など、自身のヒット曲を熱唱し、多彩な魅力をアピールした。IUの“信じて聴ける”ライブとパフォーマンスに魅了された観客たちも、イク(公式ペンライト)を振りながら熱い歓呼と拍手で応えた。さらに、ほとんどの観客が韓国語の歌詞を一緒に熱唱し、現場に温もりを与えた。IUはアンコールで「LILAC」「Palette」のニューアレンジバージョンをはじめ、「Give You My Heart」「一日の終わり」「Someday」「Epilogue」など、2日間それぞれ異なる楽曲を歌唱し、観客に感動を与えた。他にも、2013年に日本でリリースしたミニアルバム「Can You Hear Me?」のタイトル曲であり、ファンが一番見たかった「Beautiful Dancer」のステージを1日目のアンコールで披露し、会場の雰囲気を最高潮に盛り上げた。特に、日本ファンが準備した屋外電光掲示板の広告を見るため、その場所を訪れたIUの様子がVCRとして登場し、観客を驚かせた。IUは「皆さんの拍手の音と『え〜?』という声がもう恋しいです。こんなに可愛らしい観客の皆さんと、夢よりも良い週末を過ごしました。本当に感謝しています。すぐに帰ってきます。愛しています!」と、公演の感想を伝えた。IUは次のワールドツアーの開催都市である台北に訪問し、コンサートの熱気を続けていく予定だ。