昨年3月に逝去した世界的ミュージシャン・坂本龍一さんが1996年に行ったトリオ編成によるワールドツアー「Ryuichi Sakamoto Trio World Tour 1996」が、5月12日(22:00〜)にCS・フジテレビTWOで放送される。坂本龍一さん2カ月間、15カ国37カ所に及んだ伝説のワールドツアーから、東京・オーチャードホールでの公演を放送。東京公演の映像は、1996年にフジテレビで放送されて以来、約28年ぶりの放送となる。

エヴァートン・ネルソンのヴァイオリン、ジャキス・モレレンバウムのチェロ、そして坂本さんによるピアノ、というクラシカルなピアノ・トリオのスタイルでの演奏は、各国で好評を博した。セットリストはファンになじみの深い人気定番曲が多く、初心者でもピアノ演奏者・坂本龍一が堪能できる作品となっている。演奏楽曲は、以下の通り。・「Bibo No Aozora」・「Rain」・「Merry Christmas Mr.Lawrence」・「The Sheltering Sky」・「Aoneko No Torso」・「Tango」・「Improvisation-High Heels-」・「Little Buddha」・「The Wuthering Heights」・「Asadoya Yunta」・「M.A.Y.in The Backyard」・「Thousand Knives」・「1919」・「A Flower Is Not A Flower」・「The Last Emperor」・「Tong Poo」・「Parolibre」