BABYMETALが、ワールドツアーのファイナルとなる『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND-43(シーサー)』と題された2days公演を、3月23日・24日に沖縄コンベンションセンター展示棟で開催した。

2023年1月から本公演まで全世界25ヵ国を回り、国内外で通算98公演を実施。フェスやゲストアクト出演を除くヘッドラインツアーの総動員数が28万人を超える自身最大規模のワールドツアーをBABYMETALにとって初となる沖縄の地で完遂した。

沖縄本島の中部に位置する宜野湾の開放的な海沿いに建つ沖縄コンベンションセンターは、エメラルドグリーン色の大屋根が覆いかぶさる竜宮城のような会場。高い天井が美しい曲線を描き、琉球の雰囲気を漂わせるアリーナ型の展示棟は、BABYMETAL初の沖縄公演、そして、ワールドツアーのファイナルを見届けようと集まった熱気溢れるオーディエンスで埋め尽くされていた。

ストーリームービーで語られた、メタルの魂が神の化身に宿った“キツネ43”が象られた巨大な岩からBABYMETALが登場すると、「BABYMETAL DEATH」でライブが幕を上げた。ステージと客席の距離感が近いなかで、ステージ上のBABYMETALからは、強い気迫が波のように押し寄せ、会場は一気にライブモードに入った。続く「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」と「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」では、炎の演出もあり、会場はさらに熱気を帯びた。「Shanti Shanti Shanti」では、SU-METALの歌の節回しも相まって、BABYMETALのしなやかで美しいダンスに引き込まれていった。

そして、「MAYA」では、一転し、白く輝く巨大LEDをバックに3人のシルエットが浮かび、ヘヴィなサウンドが会場を飲み込んだ。「BxMxC」と「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」では、引き続き、LEDに映し出された映像とBABYMETALのパフォーマンスが一体化し、すべてが融合した空間を作り上げていた。今回のワールドツアーでは、世界各地のオーディエンスがスマホライトの光で会場を照らしてきたであろう「Monochrome」が披露され、心地よいコールアンドレスポンスの時間が過ぎていった。

「メギツネ」でアップテンポに変わると一気にオーディエンスに火が付き、飛び跳ねながらBABYMETALに呼応した。初期曲の「ギミチョコ!!」に突入すると熱い歓声が上がり、会場のボルテージがさらに上がっていく。「KARATE」では、重厚な神バンドのプレイが炸裂し、BABYMETALの腕のひと振りごとに会場が揺れ、途中、メンバーが倒れて起き上がるシーンでは、BABYMETALのここまでの道のりを回想させられる。

オルガンの音とともに、「ヘドバンギャー!!」が始まると、オーディエンスは歓喜し、BABYMETALを労うかのような土下座ヘドバンが続いた。BABYMETALコールが起きて少し間を置き、ストーリームービーが始まると、琉球メタル村の勇者ニキ&ネキによる踊りと太鼓の祭囃子に導かれて、新生BABYMETALの代表曲でもあり、ワールドツアーを共に歩んできた「 メタリ!! (feat. Tom Morello)」がスタートする。初の沖縄公演とワールドツアーファイナルのスペシャルな演出として、太鼓を持ったエイサー隊が登場し、掛け声なども沖縄バージョンにアレンジされた今回限りのパフォーマンスが披露され、オーディエンスも歌い踊り、会場のボルテージは最高潮に達した。

最後は、「Road of Resistance」の大合唱で再び会場がひとつになり、「We are!」「BABYMETAL!」のコールアンドレスポンスで、BABYMETALは最高の笑顔を見せてワールドツアーを締め括った。長い旅路の末に、歌詞にある“今この瞬間を~共に生きる”、その喜びと答えを見つけさせてくれたかのような、情熱に溢れた圧巻のファイナル公演となった。

BABYMETALは、4月に再び渡米し、サンフランシスコにてDETHKLOK とのコーヘッドラインショーを開催する予定で、ラスベガスでも公演を実施。6月にはヨーロッパでのワンマンライブとフェス出演が多数決定している。エンディングのストーリームービーでは、5月25日・26日にさいたまスーパーアリーナにて開催される『FOX_FEST』が、早くも2024年の日本公演としては最後のヘッドラインショーになることがアナウンスされた。

『FOX_FEST』には、メタルコア/エレクトロニコア界で、その名が知れわたったドイツのパーティバンドELECTRIC CALLBOYと、テキサス州で結成されたインストゥルメンタル・プログレッシブメタルバンドPOLYPHIAが出演することが決定しており、後日、追加の出演者が発表される予定。3月25日12時よりぴあプレリザーブ先行とAmuse+先行の受付が開始されている。

