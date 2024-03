【モデルプレス=2024/03/25】アミューズ所属の俳優ユニット「チーム・ハンサム!」が3月22日〜24日の3日間(計5公演)、東京・LINE CUBE SHIBUYAにてライブイベント「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!”」(通称:ハンサムライブ)を開催。全公演オンラインで生配信も行われ、多くのファンへ感謝を伝えた。ここでは、初日となった22日公演の様子をレポートする。

◆「ハンサムライブ」とは

◆2024年のテーマは“旅” 特別な演出も

◆新曲も披露 “ハンサム史上初”自己紹介RAPで盛り上がる

◆アンコールでは「ハンサムライブ」への思い語る

◆「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!“」出演メンバー

◆セットリスト

「ハンサムライブ」は、アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭。2005年から歴史を重ね、歌、ダンス、ミュージカル、フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。2005年から歴史を重ね、20周年を目前に控える今回のテーマは「20周年に向けて一緒に旅をしよう!」。初出演のメンバーを含む22人が出演した。また、ライブタイトルは「SUPER HANDSOME LIVE 2024 “WE AHHHHH!”」。“WE AHHHHH!”は、20周年に向けた「僕たちの現在地」という意味の“WE ARE”と、ファンと「雄たけびを一緒にあげたい!」という思いを込めた“AHHHHH!”をかけたものとなっている。“旅”をテーマにした同公演のオープニングでは、これまでの「ハンサムライブ」の歴史をたどるVTRが流れた後、スパンコールをあしらった爽やかな衣装姿のハンサムメンバーがステージに登場。大きな歓声が上がると、これまで多くの公演で歌われてきた楽曲『PARTY RIDE』を、ラテンテイストにアレンジして披露。“旅”をテーマにした公演ならではの特別な演出に、会場は大きな盛り上がりを見せた。また、オープニングMCでは太田将熙が「アテンションプリーズ!アテンションプリーズ!ご搭乗いただきまして誠にありがとうございます!2022年の12月から1年と3ヶ月の月日を経て、ここLINE CUBE SHIBUYAに『ハンサムライブ』帰ってまいりました!ハンサムMCならぬ“ハンサム機長”を務めます太田将熙です!」と挨拶。同じく“ハンサム機長”を務めた山崎光(※「崎」は正式には「たつさき」)も「本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます!今年は新人ハンサム4名を迎えて、総勢22名でお送りしていきます!」と笑顔で意気込んだ。その後、青山凌大、岩崎友泰、徳永智加来、林優大、本島純政(22日、24日昼夜)、山崎(23日昼夜)の若手メンバーが、2012年に初披露された人気楽曲『キミノリズム』を披露。同楽曲の初期メンバーは神木隆之介、吉沢亮、小関裕太、野村周平、平埜生成の5人だが、今回はそんな先輩ハンサムから受け継いだ“先輩の名前入りブレザー衣装”で登場。新人ハンサムの林、徳永、本島の3人を含んだメンバーで、初々しいパフォーマンスを披露した。互いに顔を見合わせながら笑顔で歌唱をすると、最後は肩を組み決めポーズ。ピュアな初恋をテーマにした同楽曲をフレッシュに歌い上げた。続く4曲目『OVER THE RAINBOW』では再び全メンバーがステージに集結し、“紺のブレザーを脱いだ後輩へ、オープニングで着ていた白のジャケットを先輩が渡す”という演出も。代々歌い継いできた楽曲や衣装と合わせて「ハンサムライブ」への思いも繋いでいくようなワンシーンとなった。さらに、人気曲『Secret Kiss』は、回代わりのシャッフルメンバーでパフォーマンス。最年長の猪塚健太ら最年少の東島京まで、様々な組み合わせでそれぞれの色を見せた。2023年12月20にリリースしたミニアルバム『HERE WE AHHHHH!』を引っ提げて行った同公演では、新曲5曲も披露。アップテンポの盛り上げ曲『ブチ上げ万歳』では、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎、福崎那由他、松島庄汰が黒を貴重にしたクールな衣装姿で登場。オープニングの白衣装とのギャップで魅せると、“応援隊”として徳永、林、本島(22日、24日昼夜)、山崎の若手メンバーがハッピ姿に日の丸の扇子を持って参加。元気な掛け声に乗せて観客はペンライトを振ったり拳を挙げたりして楽しみ、“声出し解禁後初”となった同公演にふさわしい1曲となった。さらに、植原卓也がプロデュース(作詞・作曲・ステージング担当)した“ハンサム史上初”の総勢22人による自己紹介RAP曲『HANDSOME ANTHEM』では、個性溢れる歌詞と演出、そしてコール&レスポンスで盛り上がりを見せた。野球強豪校出身で昨年日曜劇場「下剋上球児」(TBS)にも出演した兵頭功海がボールを投げたほか、筋肉自慢の青柳は腹筋をしながらの歌唱や、プロテインをステージ上で飲むパフォーマンスを見せ、ハンサムメンバーの個性を知り尽くした植原ならではのステージングで客席を沸かせた。アンコールでは、2022年にリリースされ、前回の「SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!”」での披露が話題を呼んだ楽曲『ハンサムサンバ』を披露。最初に松島庄汰が“サンバの神様”として1人でステージ上に登場すると「みんな覚えてきたよな〜?」と尋ねながら、観客へサビの振り付けをレクチャー。「わかった?みんなできた?」と不安げな表情を見せる場面もあったが「みんな、歌ってもらってもいい?」と松島が呼び掛けると会場には揃った歌声が響き、観客は完璧な振り付けを披露して松島を驚かせた。その後、ハンサムメンバーを呼び込むと「全員いけんのか〜い!?皆さま本当にありがとう、張り切ってまいりましょう!『ハンサムサンバ!』」の合図でアンコールがスタート。会場の熱気が高まる中、次に披露したのは前向きな歌詞が印象的な楽曲『一人じゃないからね〜僕らの夢と希望〜』。ハンサムメンバーは「一人じゃないからね」「目を閉じれば浮かんでくるよ キミの笑顔は“希望”」といったメッセージをファンへ真っ直ぐに届けた。そして、ステージ上では歌唱中に互いに目を合わせながら微笑む場面も。最後には隣のメンバーの肩に手を置いて笑顔を見せるなど、これまで繋いできたハンサムの歴史やファンとの絆を感じさせるような1曲となった。その後のMCでは、メンバー一人ひとりが「ハンサムライブ」への思いを告白。水田航生は「本当にこの『ハンサムライブ』というものは僕にとってパワーのキャッチボールができることが本当に嬉しく思っています。ハンサム20周年に向けて皆さんまた会いに来てください、ありがとうございました」と挨拶。平間壮一はMCで話し足りないことを吐露し「人数少なくしてやろっか?おじさんたち!」と年長のハンサムメンバーの顔を見ると、会場からも拍手が上がった。また、細田は声出しOKの『ハンサムライブ』に感動したことを明かし「0から100まで『ハンサムライブ』は初めてだったんです。なので、すごくすごく楽しかったです」とにっこり。「皆さんだいぶテンション上がったと思います」とした上で、「(会場と外は)寒暖差ありますので(笑)風邪だけは!インフルエンザも流行ってますから」とファンへ優しく呼び掛けた。兵頭は「3年目になって、ちょっと大人に立てるかなと思ってたんですけど、見事に(ゲームコーナーでの)ダンスゲームで負け、1年目に帰ったような気持ちになった」と照れ笑い。「ダンスとか歌とか1年目よりはパワーアップできたと思うので、残りの公演も頑張りたいと思います!」と意気込むと、会場からは大きな拍手が起こった。そして、太田が「ハンサムメンバーがこれからも皆さんと良い旅をしていけるように、思いを込めて一生懸命歌いたいと思います!」と伝えると、最後の楽曲『Never Let Go!』へ。アップテンポの楽曲で盛り上がりつつ、「離さない 君の手を」「君との時間をもっと」といった寄り添う歌詞をファンへ届け、応援してくれる人への“感謝祭”である「ハンサムライブ」は幕を閉じた。(modelpress編集部)青柳塁斗/青山凌大/猪塚健太/岩崎友泰/植原卓也/太田将熙/甲斐翔真/徳永智加来/新原泰佑/林優大/東島京(24日のみ出演)/兵頭功海/平間壮一/福崎那由他/細田佳央太(22日、24日のみ出演)/松岡広大(24日夜公演のみ出演)/松下優也(22日、23日昼公演のみ出演)/松島庄汰/水田航生/溝口琢矢/本島純政(22日、24日のみ出演)/山崎光(※「崎」は正式には「たつさき」)※五十音順M1.PARTY RIDE<ALL>M2.THIS IS THE TIME<ALL>M3.キミノリズム<青山、岩崎、徳永、林、本島(22日、24日昼夜)、山崎(23日昼夜)>M4.OVER THE RAINBOW<ALL>M5.ブチ上げ万歳!<青柳、猪塚、岩崎、福崎、松島/応援隊:徳永、林、本島(22日、24日昼夜)、山崎>M6.A(C)<青山、岩崎、甲斐、林(22日以外)、福崎、細田(22日)>M7.All ways,Always<青山、太田、兵頭、細田(22日、24日昼夜)>M8.ねぇ神様お願い<徳永、新原、松島、溝口>M9.LAST ALUCARD SHOW<植原、甲斐(23日夜、24日昼夜)、平間、松下(22日、23日昼)>M10.Secret Kiss・22日夜<青柳、猪塚、福崎、細田>・23日昼<猪塚、兵頭、溝口、山崎>・23日夜<青柳、太田、福崎、水田>・24日昼<東島、兵頭、水田、山崎>・24日夜<太田、新原、松岡、溝口>M11.夜想曲 ― you‘re in...<甲斐、平間>M12.Bet Me?<新原、東島(24日昼夜)、水田、溝口、山崎>M13.Dress Up<太田、新原、平間(24日夜以外)、松岡(24日夜)>M14.振り向いて...トゥナートゥイト<ALL>M15.無礼講〜WE AHHHHH HANDSOME<ALL>M16.HANDSOME ANTHEM<ALL>M17.BANG!<松下以外>M18.Beautiful Stranger<青柳、平間、水田、松下、本島以外>M19.親孝行!!!<ALL>E1.ハンサムサンバ<ALL>E2.一人じゃないからね〜僕らの夢と希望〜<ALL>E3.Never Let Go!<ALL>【Not Sponsored 記事】