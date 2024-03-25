¡ÚDAISO¡Û¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡ª¿·¤·¤¤·Á¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Ë¢Î©¤Æ´ï¡×¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ÚÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´19Ëç)



À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÅÅÆ°¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ËÍê¤ê¤­¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Íñ¤òÍÏ¤­¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢Ê´¤â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËË¢Î©¤Æ´ï¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤â¤¦£±ËÜÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎDAISO¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤Á¤é¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Îã¤¨¤ë¤Ê¤éÃã¤»¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ý¤Á¼ê¤«¤é¿­¤Ó¤¿8ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎËÀ¤ÎÀèÃ¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤È¤­¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ý¤Á¼ê¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡Ä¡Ä

ÀèÃ¼¤¬¥Ñ¥Ã¤È³«¤­¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¤­¤Ï»ý¤Á¼ê¤Î¤Û¤¦¤Ø²¡¤·¹þ¤á¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£

¡ü¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Ë¢Î©¤Æ´ï¡¡220±ß¡¡DAISO
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

­¡ Íñ¤¬ÉÃ¤ÇÍÏ¤­¤Û¤°¤»¤¿¡ª


¤³¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÍñ¤òÍÏ¤­¤Û¤°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ºÚÈ¤¤ò£´ÁÈ¤Þ¤È¤á¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤Áá¤¤¡ª

¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇò¿È¤È²«¿È¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯º®¤¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È¤­¤ä¡¢ÊÌ¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼Â³¤±¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÊØÍø¡£

­¢ ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª


µÙÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¥¦¥±¤â¤è¤¯¤Æ½ÅÊõ¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡£Íñ¤ÈµíÆý¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âºî¤ì¤ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÂ­¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÂç¤²¤µ¤Ê¡Ä¡Ä¾Ð¡Ë¡£

ÉáÄÌ¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÀèÃ¼¤ËÀ¸ÃÏ¤¬¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ò¤«¤­½¸¤á¤Æ¾Æ¤±¤Ð¡¢°ì¸ý¤Ö¤ó¤¯¤é¤¤¾Æ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ê¤é¡Ä¡Ä

¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÄÌ¤ê¡ª¤Û¤È¤ó¤É¤¯¤Ã¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤ÎÊ´¤âÆ±ÍÍ¤ËÌµÂÌ¤Ê¤¯º®¤¼¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

­£ ¥Ð¥¿¡¼¤â¥¯¥ê¥Á¤â¤Ä¤Ö¤·¤ä¤¹¤¯¡¢º®¤¼¤ä¤¹¤¤


¥¯¥Ã¥­¡¼À¸ÃÏºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Èº½Åü¤òÎý¤êº®¤¼¤ëºî¶È¡£¤³¤ì¤âÉáÄÌ¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤À¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬ÃÄ»Ò¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤³¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤Ê¤éÀèÃ¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¨¤ÆÀèÃ¼¤òÊÄ¤¸¤¿·Á¤Ç»È¤¦¤È¡¢¤è¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æº®¤¼¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£

ºÇ¸å¤ÏÀèÃ¼¤ò³«¤±¤Ð¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤ÎÀ¸ÃÏ¤Å¤¯¤ê¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Èº½Åü¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢ÍÏ¤­Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤Þ¤¹¡£

¤Ü¤Ã¤Æ¤ê¤·¤Æ½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤Ê¤éÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÍí¤ß¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡£

­¤ Àö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿¡¤­¤ä¤¹¤¯¡¢¼ýÇ¼¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È


Ë¢Î©¤Æ´ï¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤òÀö¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìñ²ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤ÏÀö¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡ª¡¡ÀèÃ¼¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿»¤±¤Æ±ø¤ì¤ò¤Õ¤ä¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ºÚÈ¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¿¡¤¯¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤±¤ò¿¡¤­¤È¤ì¤ë¤«¤é¡¢Â³¤±¤Æ¤¹¤°¡¢ÊÌ¤ÎÄ´Íý¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤â½õ¤«¤ë¡ª

ÀèÃ¼¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£Ë¢Î©¤Æ´ï¤¬£±ËÜÁý¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë£³ËÜ¤È¤â¼ýÇ¼¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎË¢Î©¤Æ´ï¤Ï£±ËÜ¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¤³¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Ë¢Î©¤Æ´ï¤ò¤â¤¦1ËÜÇã¤¤Â­¤½¤¦¤«¡¢ËÜµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤³¤Îµ­»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä

¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤Þ¤ë


100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢Êª¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡£


´ØÏ¢µ­»ö


100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤¬¸Ç¤¯¤ÆÅÉ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌäÂê¡×¤¬²ò·è¡£¤·¤«¤âÎÌ¤â·×¤ì¤ë¡ª
¡ÚDAISO¡ÛÀö¤¤¤â¤Î¤Ç¿å¤Ï¤ÍÌäÂê¡¢110±ß¤Ç²ò·è¡£¤³¤Î¡Ø¿å¤Ï¤ÍËÉ»ß¥Ñ¥Í¥ë¡Ù¤òÃÖ¤±¤Ð¤¤¤¤¡ª