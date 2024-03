セガプライズにディズニー&ピクサーのグッズが続々登場。

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『カーズ』 ライトニング・マックィーン スーパーラージぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『カーズ』 ライトニング・マックィーン スーパーラージぬいぐるみ

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約28×46×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

個性豊かなクルマたちが活躍する、ディズニー&ピクサー映画『カーズ』から、主人公「ライトニング・マックィーン」の大きなぬいぐるみが登場!

おなじみの真っ赤なボディに「95」のナンバーをあしらった姿で展開されます。

レーシングカーらしいフォルムもしっかり再現された、「ライトニング・マックィーン」の雄姿が呼び起こされるぬいぐるみです。

キリッとした表情がかっこいい、大きなサイズのぬいぐるみで、存在感も抜群。

約46センチのボリュームあるぬいぐるみなので、お部屋のアクセントとして大活躍してくれます☆

レーシングカー「ライトニング・マックィーン」の大きなぬいぐるみが登場。

セガプライズの『カーズ』 ライトニング・マックィーン スーパーラージぬいぐるみは、2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

