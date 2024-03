¡ÚREPORT¡ÛZEROBASEONE¡¢½é¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë5Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸¡ªÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×

第5世代K-POPグローバルボーイズグループZEROBASEONEが3月23日(土)、24日(日)に横浜・Kアリーナにて日本で初となるファンコンサート「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」を開催した。彼らは昨年7月に韓国でデビュー以降、デビューから2作連続ダブルミリオンセールスを記録。韓国のあらゆる授賞式で新人賞を総なめにしている今大注目の第5世代K-POPグローバルボーイズグループだ。今月20日に日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」で日本デビューするやいなや、ビルボード・ジャパンシングル・セールス集計速報(2023年3月18日〜3月20日)で、売上枚数40万枚を突破したことが発表された。

◆ZEROBASEONE コメント

2日間の計3公演5万席がソールドアウトとなった本公演は、開演前からすでに期待と緊張感が入り混じる空気感に包まれていた。ピンク色のライトが一気に暗転し、白い天幕の中から黒のスーツの衣装に身を纏ったZEROBASEONEが登場すると、ZEROSE(ZEROBASEONEファンの総称)から割れんばかりの大歓声が響いた。韓国デビュー曲の日本語バージョンでもある「In Bloom(Japanese ver.)」でステージの幕を開け、続けて「Take My Hand」を披露した。その後MCに古家正亨氏を迎え、ZEROSEのコールでメンバーが呼び込まれ、「D-1、Be The One、こんばんは! ZEROBASEONEです!」と笑顔で挨拶をした。キム・ギュビンは「やっとZEROSEの皆さんに会えて幸せです!」、キム・ジウンは「本当に嬉しいです! 皆さん叫んでー!」と1人ずつZEROSEに会えた喜びを爆発させた。また、日本デビューの日でもある3月20日に誕生日を迎えたハン・ユジンを会場全体でお祝いする場面もあり、ハン・ユジンは「ありがとうございます! 忘れられない日になりそうです」と感謝を述べた。リーダーのソン・ハンビンは日本デビューにも言及し「本当に夢を見ているようで、胸がいっぱいです」と伝えると、ジャン・ハオがライブがスタートした瞬間のZEROSEの大歓声に対し「今日の皆さんの歓声は、一生忘れられないと思います」と感動を噛み締めた。イントロのダンスブレイクから激しいパフォーマンスを披露した「CRUSH(Japanese ver.)」、それぞれの個性を活かしたカジュアルな衣装にチェンジし披露した「New Kidz on the Block」のステージを終えると、MCの古家正亨氏が再び登場しゲームコーナーが始まった。ゲーム中には9人それぞれの得意なことや苦手なことも垣間見え、ステージで見せるパフォーマンスのかっこよさだけでなく、個性あふれるバラエティ能力も発揮した。そして、「撮影OK」と告げられた「MELTING POINT」では、何とメンバーたちがアリーナ・スタンドから登場し客席を歩きながら歌唱するという特別なサプライズが。大歓声に包まれる中、一気に距離を縮めたZEROSEとともに「Kidz Zone」でシンガロングすると、Official髭男dismのカバー曲「I LOVE...」を披露。日本のファンのために準備したというパフォーマンスで、ファンコンサートならではのスペシャルな演出を届けた。本編のラストを飾ったのは3月20日にリリースされたばかりの日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」。ドラム&ベース(Drum & Bass)のトラップ(Trap)サウンドに乗せて“新たな旅路を前にしたときめき”を描いた同曲の鮮やかさと爽やかな心情を表現したパフォーマンスで会場を魅了した。日本での記念すべき初ファンコンサートを成功裏に終えたZEROBASEONEは、音楽番組や雑誌への出演など本格的な日本活動を行っている。・ソン・ハンビン僕たちがついに日本デビューをして、日本のZEROSEの皆さんともっと近くで会うことができて本当に嬉しいです! これからも沢山幸せな思い出を作りましょう!・キム・ジウンこれから日本のZEROSEの皆さんと一緒に幸せな思い出を沢山作っていきたいです! 春にぴったりな「ゆらゆら -運命の花-」もたくさん聴いてください!・ジャン・ハオこれからやってくる暖かい春にぴったりな曲で僕たちが日本デビューをしました。日本のZEROSEの皆さんとの幸せな思い出をたくさん作りたいです!・ソク・マシューZEROSE〜ついに僕たちが春にぴったりな爽やかな曲で日本デビューをしました! これからももっとかっこいい姿をお見せできるように頑張ります!・キム・テレついに日本デビューすることができて本当に光栄です! 皆さんともっと沢山会えるように、これからも一生懸命頑張ります!・リッキー日本のZEROSEの皆さん、これからも一緒に素敵な思い出を作っていきましょう。ずっとそばにいてください!・キム・ギュビン僕たちがついに念願の日本デビューをしました! これから沢山日本のZEROSEに会えると思うとワクワクします。たくさん素敵な思い出を作りましょう!・パク・ゴヌク日本デビューを本当に楽しみにしていました!わくわくドキドキしています。日本のZEROSEの皆さん、これから沢山会いましょうね!・ハン・ユジン日本のZEROSEの皆さん! 僕たちがついに日本デビューをしました。こらからも沢山素敵な思い出を作っていきましょう。

■公演概要

「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」

日時:2024年3月23日(土)

開場17:00/開演18:30

2024年3月24日(日)

ヽ場11:00/開演12:30

開場17:30/開演19:00

会場:Kアリーナ横浜



<セットリスト>

In Bloom (Japanese ver.)

Take My Hand

CRUSH (Japanese ver.)

New Kidz on the Block

-GAME-

MELTING POINT

Kidz Zone

I LOVE...(Official髭男dismカバー)

ゆらゆら -運命の花-



-ENCORE-

Here I Am

Jelly Pop

Our Season



■関連リンク

ZEROBASEONE公式ホームページ