セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風トートバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風トートバッグ

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約53×17×36cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

デニム風生地を使用した、普段使いしやすい大きなトートバッグがセガプライズに登場。

シンプルなデザインのトートバッグに、「くまのプーさん」のアートがワンポイントで配置されています。

ポケット部分にあしらわれた「くまのプーさん」と「ピグレット」のイラストがかわいい☆

服装を選ばず持ちやすいデニム風生地なので、いろいろなシーンで愛用できます。

出し入れしやすく、大きめのノートも入る大きさで、収納力もばっちりです!

たっぷり入って使い勝手のいい、「くまのプーさん」のデニム風トートバッグ。

セガプライズの「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風トートバッグは、2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

