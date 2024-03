ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、六角形のフォルムがいろんな場所にマッチする「ムーミン」デザインの玄関使いも出来るアクセントマットを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」玄関使いも出来るアクセントマット

サイズ・価格:

約40×65cm・5,990円(税込)

約50×80cm・9,990円(税込)

約60×90cm・13,900円(税込)

※表記サイズは最大部分のサイズ

仕様:すべりにくい加工、パイル長約10〜15mm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンに、お花を眺める「ムーミン」をデザインした、玄関使いも出来るアクセントマットが登場。

様々な場所にマッチする六角形のフォルムで仕上げられた、玄関だけでなくベッドサイドにも使えるインテリア雑貨です。

大胆なデザインと色使いが目を引くマットなので、インテリアのアクセントとしても活躍してくれます。

ふんわりとしたカットとループの毛足で、マットの柄を立体的に表現。

裏はすべりにくい仕様になっているので、家の中で安全に使えます!

大胆なデザインと色使いが目を引く、六角形のフォルムのアクセントマット。

「ムーミン」デザインの玄関使いも出来るアクセントマットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

