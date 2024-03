ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、足元をほんのり照らしてくれる「すみっコぐらし」デザインのインテリアウォールライトを紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」インテリアウォールライト

価格:各3,490円(税込)

使用電池:単四乾電池・3個使用(別売り)

付属品:取り付け用ピン・2本、両面シール・1枚

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ほっこりした雰囲気で、足元を楽しく照らしてくれる「すみっコぐらし」デザインのインテリアウォールライトがベルメゾンから登場。

お部屋の好きな壁に付属のピンやシールで取り付けでき、乾電池で動きます。

音や振動で点灯するセンサー付きのため、廊下や階段に取り付ければ、夜トイレに行くときにも音や振動に反応して明かりが自動点灯。

日中はかわいらしいインテリアとして楽しめます☆

※人感センサーではありません

しろくま

サイズ:約15.4×2.1×16.7(高さ)cm

愛用の「ふろしき」をマントのように羽織った「しろくま」

大事そうに「ふろしき」に手を添える「しろくま」の仕草に癒やされます。

ねこ

サイズ:約14.7×2.1×17.1(高さ)cm

おにぎりを頬ばる「ねこ」のウォールライト。

腰掛けた姿がかわいらしい、階段や廊下にいるだけで心を和ませてくれるデザインです☆

とかげ

サイズ:約15.1×2.1×16.2(高さ)cm

右手をちょこんと伸ばした「とかげ」のウォールライト。

「しろくま」や「ねこ」と並べてもかわいい、ストーリー性あるイラストが魅力的です。

廊下や階段など、足元をほんのり照らしてくれる「すみっコぐらし」のウォールライト。

「すみっコぐらし」デザインのインテリアウォールライトは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

