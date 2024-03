ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上質の合皮素材で大人っぽい表情をした、ディズニーデザイン「フェイクレザーの型押しスリッパ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フェイクレザーの型押しスリッパ」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,980円(税込)

サイズ:M、L

適応サイズ:【M】約23〜25cm、【L】約25〜27cm

素材:合成皮革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

上質なフェイクレザーを使用したスリッパ。

大人っぽく高級感のあるデザインが魅力的で、型押しでキャラクターアートを表現しています!

また汚れたらサッと拭けて、いつでもキレイな状態をキープできるのもうれしい◎

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」と「くまのプーさん」の3種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのスリッパ。

黒が基調でシックな雰囲気☆

「ミッキーマウス」のお顔は正面と横顔の2パターンが楽しめます。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのスリッパ。

くすみがかったピンクが可愛らしく、足元を明るく演出してくれます。

にっこり笑顔の「ミニーマウス」の型押しもかわいい☆

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのスリッパ。

落ち着きのあるブラウンが基調で、どのようなインテリアにも馴染みそう◎

「くまのプーさん」の型押しに癒されます。

それぞれ、甲部分も中敷きもフェイクレザーで上品に仕上げられています。

裏面はすべりにくい仕様で足音も控えめに!

家族での使用はもちろん、お客様用にもぴったり。

上質の合皮素材で大人っぽい表情をした、ディズニーデザイン「フェイクレザーの型押しスリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

