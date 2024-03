関東エリアの一部量販店・コンビニエンスストア・ドラッグストアなどに、「ドラゴンクエスト スライムのグミ」が登場!

その名のとおり、「ドラゴンクエスト」に登場する人気モンスター「スライム」の形をしたグミ。

レアグミとして、ハード食感、コーラ味の「メタルスライム」のグミが入っています☆

ドラゴンクエスト スライムのグミ

希望小売価格: 1袋 238円(税込)

発売日: 2024年3月25日(月)

販売店舗:関東エリアの一部量販店・コンビニエンスストア・ドラッグストア、スクウェア・エニックスe-STORE

1袋サイズ: 約 短辺103弌瀋絞135弌澑行15弌米睛椴漫約40g)

「ドラゴンクエスト」の人気モンスター スライムが、グミになりました!

スライムらしく、ぷにぷになソフト食感、ソーダ味な仕上がりになっています。

また、「メタルスライム」のグミが出たら、ラッキー!

メタルスライムのグミは、ハード食感、コーラ味です。

かわいいスライムの形そのままのグミ。

「ドラゴンクエスト スライムのグミ」の紹介でした☆

