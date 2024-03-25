¸°»³¡ÖÍèµ¨¤Ï4²óÅ¾¡¢Áý¤ä¤¹¡×¡¡À¤³¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÉü³è2°Ì
¡¡¡Ú¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿24Æü¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º¸Â¼ó¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò1ËÜÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î4²óÅ¾¤Ç¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò2ËÜ¤Ë¤·¤Æ3¼ïÎà¡¢·×4ÅÙ¤È¤¹¤ë¹½ÁÛ¡£½éÍ¥¾¡¤·¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê2Ç¯¸å¤Î¡Ë¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÍèµ¨¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£