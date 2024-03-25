・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８０．６３ドル（－０．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２１６０．０ドル（－２４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４６９．２セント（－１５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５４．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３９．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９２．５０セント（－１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２８５．７６（－０．８０）

出所：MINKABU PRESS