２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．６３ドル（－０．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２１６０．０ドル（－２４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４６９．２セント（－１５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９２．５０セント（－１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．７６（－０．８０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．６３ドル（－０．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２１６０．０ドル（－２４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４６９．２セント（－１５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９２．５０セント（－１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．７６（－０．８０）
出所：MINKABU PRESS