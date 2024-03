今はなき米The WBにて2001年~2011年まで放送された、青年時代のスーパーマンを描くDCドラマ「ヤング・スーパーマン」。数年前に企画が浮上していた本シリーズのアニメ版について、7シーズンにわたってレックス・ルーサー役を演じたマイケル・ローゼンバウムが現状を報告した。

米のインタビューで、アニメ版について進捗を尋ねられたローゼンバウム。「僕が共有できるのは、それが素晴らしいアイデアだということだけです」と回答。「ヤング・スーパーマン」のクリエイターであるアルフレッド・ガフとマイルズ・ミラーがアニメ版をサポートしてくれていて、適切な時期が来たら取りかかってワーナー・ブラザースに提案したいとし、「機が熟さないといけないし、今はその時期ではありません」と述べた。

また、ローゼンバウムは2023年のWストライキに加え、DCで幹部の交代があったことにも言及。新DCユニバース(DCU)をピーター・サフランとともに率いることになったジェームズ・ガンとは非常に近しい仲だと付け加え、「然るべき時が来て他にアイデアがなければ、実現は簡単なんじゃないかな。僕たちはアニメ版をやりたいと思っています。キャスト全員がです。彼らが、ドラマで演じた自身のキャラクターの声を担当するだろうし、ドラマのコンセプトもありますから」と語った。

ドラマ版ではレックス・ルーサー役のローゼンバウムのほか、スーパーマン/クラーク・ケント役でトム・ウェリング、ラナ・ラング役でクリスティン・クルック、クロエ・サリバン役でアリソン・マック、ジョナサン・ケント役でジョン・シュナイダー、マーサ・ケント役でアネット・オトゥール、ジミー・オルセン役でアートン・アシュモナが出演。アクアマンやグリーン・アローといった、DCの人気スーパーヒーローも登場した。

新DCUの第1章となる『Gods and Monsters』では、アニメシリーズ「クリーチャー・コマンドー(原題)」が待機中だが、アニメ版「ヤング・スーパーマン」も加わることになるか続報に期待したい。

