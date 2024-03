ワルキューレが、2023年に東京・大阪・千葉と3都府県全6公演で開催したマクロス史上最大規模のアリーナツアー<ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 〜Last Mission〜>から1周年を記念したライブアルバム『W encore』(ダブル・アンコール)を6月5日にリリースすることを発表した。

リリース情報



『W encore』2024.6.5 Release■初回限定盤CD+Blu-ray(3CD+BD) ¥8,800(税込) / VTZL-241■通常盤CD(3CD) ¥4,730(税込) / VTCL-60635〜60637《収録曲》【初回限定盤】CD<Disc1>幕張Day6(1)01. 一度だけの恋なら02. ルンがピカッと光ったら03. 破滅の純情04. 絶対零度θノヴァティック05. チェンジ!!!!!06. 唇の凍傷07. いけないボーダーライン08. Walküre Attack!09. AXIA〜ダイスキでダイキライ〜10. GIRAFFE BLUES11. Glow in the dark / Yami_Q_ray12. Diva in Abyss / Yami_Q_ray13. 綺麗な花には毒がある / Yami_Q_rayCD<Disc2>幕張Day6(2)01. ワルキューレがとまらない02. ワルキューレは裏切らない03. ワルキューレはあきらめない04. 未来はオンナのためにある05. Absolute 506. ルンに花咲く恋もある07. 「Walküre Reborn!」ソロメドレー無限大DRIVE〜風は予告なく吹く〜キキワケナイ!〜マダマニア〜キズナ→スパイラル〜愛してる08. りんごのうた09. ALIVE〜祈りの唄〜10. 宇宙のかけら11. 恋! ハレイション THE WARCD<Disc3>有明Day1(01〜04), Day2(05〜06)、大阪Day3(07), Day4(08〜09)01. 「Walküre Trap!」ソロメドレー涙目爆発音〜LOVE! THUNDER GLOW〜ジリティック♡BEGINNER〜おにゃの子☆girl〜Silent Hacker〜God Bless You02. 僕らの戦場03. 不確定性☆COSMIC MOVEMENT04. Here The Universe05. つらみ現在進行形06. Dancing in the Moonlight07. NEO STREAM08. 愛・おぼえていますか09. ようこそ! ワルキューレ・ワールドヘBD<Disc4>マクロスFとΔ合わせ 京都南座歌舞伎ノ宴 〜ミニライブ&歌舞伎コラボトーク〜「マクロスΔ」on January, 13 (夜の部) / 出演 : 美雲ΔJUNNA、フレイアΔ鈴木みのり01. Δ-Opening02. 恋! ハレイション THE WAR03. MC1-Δ04. 一度だけの恋なら05. 僕らの戦場06. MC2-Δ07. what ‘bout my star@Formo08. いけないボーダーライン09. ルンがピカッと光ったら10. Δ-Ending<ボーナストラック>※昼の部より11. 破滅の純情12. トライアングラー「マクロスF」on January, 14 (夜の部) / 出演 : シェリル・ノーム starring May’n13. F-Opening14. 禁断のエリクシア15. ダイアモンド クレバス16. MC1-F17. 放課後オーバーフロウ18. MC2-F19. GIRAFF BLUES20. ノーザンクロス(with 美雲ΔJUNNA)21. MC3-F22. ライオン23. F-Ending<ボーナストラック>※昼の部より24. ユニバーサル・バニー25. ノーザンクロス(with フレイアΔ鈴木みのり)(2024年1月13日・14日 京都・南座にて収録)【通常盤】CD<Disc1>幕張Day6(1)01. 一度だけの恋なら02. ルンがピカッと光ったら03. 破滅の純情04. 絶対零度θノヴァティック05. チェンジ!!!!!06. 唇の凍傷07. いけないボーダーライン08. Walküre Attack!09. AXIA〜ダイスキでダイキライ〜10. GIRAFFE BLUES11. Glow in the dark / Yami_Q_ray12. Diva in Abyss / Yami_Q_ray13. 綺麗な花には毒がある / Yami_Q_rayCD<Disc2>幕張Day6(2)01. ワルキューレがとまらない02. ワルキューレは裏切らない03. ワルキューレはあきらめない04. 未来はオンナのためにある05. Absolute 506. ルンに花咲く恋もある07. 「Walküre Reborn!」ソロメドレー無限大DRIVE〜風は予告なく吹く〜キキワケナイ!〜マダマニア〜キズナ→スパイラル〜愛してる08. りんごのうた09. ALIVE〜祈りの唄〜10. 宇宙のかけら11. 恋! ハレイション THE WARCD<Disc3>有明Day1(01〜04), Day2(05〜06)、大阪Day3(07), Day4(08〜09)01. 「Walküre Trap!」ソロメドレー涙目爆発音〜LOVE! THUNDER GLOW〜ジリティック♡BEGINNER〜おにゃの子☆girl〜Silent Hacker〜God Bless You02. 僕らの戦場03. 不確定性☆COSMIC MOVEMENT04. Here The Universe05. つらみ現在進行形06. Dancing in the Moonlight07. NEO STREAM08. 愛・おぼえていますか09. ようこそ! ワルキューレ・ワールドヘ