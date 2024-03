「見る」ことは「敬意」を払うこと。私たちは互いのためにここにいる【スタンフォード大学いのちの授業】

全米を代表するエリート大学の学生たちが、死を身近に感じるレッスンを受けることで、自らも語り、そして変容し成長していく。実際の感動の授業を再現。

スティーブン・マーフィ重松氏は、スタンフォード大学でマインドフルネスやEQでグローバルスキルや多様性を高める専門家として知られる。そんな著者の『スタンフォード大学 いのちと死の授業』から、すべての年代の人々へ向けて「よりよい生き方」へのガイドとなり得る章をご紹介します。

「I see you」

欧米ではマインドフルネスは個人で行うもの、自分のウェルビーイングのために1人で行うものと思われています。グループで取り組んでいるときも、自分自身に集中し続けます。しかし、実際のマインドフルネスはそれよりずっと大きなもので、他の人に対する意識を高めさせる力も持っているのです。そして、死の自覚は、周りの人々のことをさらに意識させてくれます。他人が持つ美しさや神聖さがわかるようになるのです。

私の祖母は散歩が大好きで、晩年においても、私たちは街を通って買い物に歩いて出かけたものです。彼女は知り合いに会うと、会話の最後は決まって「お陰様で」と言っていました。これは、自分の幸福のことでどれほど他人の世話になっているか、そのシンプルな素晴らしさを認める言葉です。相手は単に私たちを見て、私たちの存在を認識してくれただけだとしても、それ自体が大いなるギフトなのです。

祖母は人を見る力が非常に優れていました。そして立場を問わず人とつながる能力は、私にはいつも驚きでした。人は祖母に見てもらっていると感じたのだろうと思います。そして、私たちもマインドフルであれば、人のことが見えるようになるのです。

パンデミックのなかで、私たちは以前にまして孤独を感じ、つながりやコミュニティを切望している自分に気づきました。物理的分離や、ときには愛するものの死を強いられて、私たちは互いのためにここにいるのだという素晴らしい現実に目を覚まさせられています。そこで、私たちは自分たちが人とのつながりを大切にしながら、一方で関係を育んだり、感謝を伝えたり、誰かが日々してくれていることへの感謝を持たずに暮らしていることについて考えるのです。自分という存在がいかに他者に依存しているかを理解しつつあるのです。

それなのにつながりを築こうとしないで、日常生活の中で互いをやり過ごすような習慣にみんな縛られたままでいます――職場で、学校で、遊びで、家庭においてさえも。「こんにちは」や「元気?」と言うのもルーティンでしているだけです。目を見つめあうことはめったにありません。忙しすぎて、立ち止まって、やりとりしている相手と関わったり、よく知るようになるほどの時間がないと感じ、そのように行動しています。

相手を見ることは敬意(respect)の基本

相手を見るというのは敬意(respect)の基本です。そのことは、このrespectという言葉の語源であるラテン語のrespicereが、はっきりと見るという意味であることからも明らかです。見ているとき、敬意が払われているのです。私たちが誰かを見るとき、私たちはその人の人間性、つまり私たちに共通した人間性を見ています。そして、そこに共通した弱さを感じ取ります。するともう相手を無関心に、非人間的に扱うことはできません。本当に見ているとは、見ている側・見られている側の双方に元気と力を授けることなのです。

簡単な儀式を通してつながりを高めようと思い、始めたのが、相手を「見る」練習です。仕事でも、家でも、日常生活でも私はこれをやっています。ズールー語のサウボナに基づいた練習ですが、サウボナとは南アフリカの各地で使われている挨拶です。その意味は「私はあなたを見ています」で、これに対する返事は「私も見ています」や「私はここにいます」などとなります。

サウボナとは、私たちがこの瞬間にここに一緒にいる不思議さを称えた言葉です。同時に、古代の祖先とのつながりを示すものです。私たちは祖先を代表する存在です。彼らはいつでも私たちとともにあり、私たちは決してひとりではありません。「私」というのは実際には「私たち」を指すのです。「あなた」もまた他の人たちとの複雑な関係の一部をなしており、それは生者だけでなく死者も含むものです。あなたもまた、ひとりではないのです。

日常生活で行われているこのシンプルな挨拶には、深い意味が込められています。それは、自分にとって相手がいかに大切かを伝えることによって、私たちを結びつけてくれるものなのです。この癒しをもたらす仕草には、途方もない美しさがあります。お互いに、この瞬間どうやって助け合えるかを探ろうと、相手を招き入れているのです。

授業では、部屋を歩き回って、出会った人にちょっと目を合わせ、「I see you(私はあなたを見ています)」と挨拶します。相手は「I am here(私はここにいます)」と返答し、それからまた「I see you」と相手に返して、「I am here」という返事をもらうのです。別れる前にまた目を合わせ、そして次の人へと進んでいきます。

グループでサウボナを経験してもらうと、学生たちは相手とのつながりを感じたことにびっくりし、他人との間に築いていた壁をすぐさま、劇的に乗り越えていきます。そして自分の中とその場の雰囲気に温もりが生まれたのを感じ取ります。見てもらっている――敬意を払われ大切にされていると感じるのです。そして最後には、にっこりしすぎて顔が痛くなるのです。

言葉だけでは深く根差した問題を解決することはできませんが、言葉を発するときに真に心を開いて相手を見るなら、私たちは同じ人間だということに気づくでしょう。あるいは、「敵など存在しない」と知るのです。言葉はそうしたつながりを引き起こす儀式となってくれますが、大切なのはその瞬間に私たち一人ひとりが、どんな気持ちでいるかです。

サウボナ意識は、穏やかで非暴力的なコミュニケーション

サウボナ意識は、日常にも持ち込むことが可能です。マインドフルになり他人に気づくようにし、彼らの存在を認識するだけで十分で、言葉さえ不要です。サウボナの気持ちを伝えることを意識して挨拶すれば、何かが起きるかもしれない可能性に対して心をオープンにすることができるのです。

サウボナ意識は、穏やかで非暴力的なコミュニケーションを生みだし、公式・非公式の場面を問わず、また対個人であるか集団の中であるかを問わず活用することができます。家族を変える意識的な儀式として、自宅でもできます。相手に自分が見えているのは、気分が良いものです――自分が存在しているとわかります。

サウボナの日本語表現は「よろしくお願いします」です。これは自分を見てもらうこと、そして、相手の親切と思いやりによる恵みをお願いするものです。相手も同じ要望を述べて返します。そこにみられるのは相互の思いやりと博愛です。私たちが相互に依存し、互いを必要としているのを認めるものなのです。

相手を見るのは簡単ではありません。居心地がよくないという人も多く、それが怖いと認める学生もいます。私はそれは自然なことだと伝えています。これほど傷つきやすいレベルで誰かと結びつくことができるときは、本当に素晴らしい瞬間です。今では映画『アバター』(2009年)を通してその深さを知っている人がいますが、そこでは「私はあなたを見ています」とは「私はあなたを愛している」という意味なのです。相手を見るとはそれほど深いものなのです。

■エクササイズ

友人と練習してみてください。

「I see you」どんなふうに感じますか。相手はどんな反応でしょうか。

その人にも言ってもらってください。

「I am here」「I see you」

2人でどのように感じたかを振り返りましょう。

