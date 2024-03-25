サッカーJ2リーグ第6節の10試合が、24日（日）に開催。

首位の岡山はリードを許す展開となりましたが、後半アディショナルタイムにガブリエル シャビエル選手が値千金の逆転ゴールを決め、負け無し4連勝で首位キープ。2位の清水も勝利したため上位の勝ち点差は詰まりませんでした。

横浜FCは大量4得点で今季初の連勝を成し遂げ3位に浮上しました。

また今節は5試合で引き分けとなったため、10チームが勝ち点1を分け合う結果となりました。

【J2第6節結果】

◆仙台 0−0 徳島（ユアテックスタジアム仙台）

◆いわき 0−0 山形（ハワイアンズスタジアムいわき）

◆水戸 0−0 千葉（ケーズデンキスタジアム水戸）

◆栃木 2−1 大分（カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木】石田凌太郎（後半10分)、奥田晃也（後半45分）【大分】長沢駿（後半45分+6分）

◆清水 1−0 秋田（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】北川航也（前半26分）

◆藤枝 2−1 熊本（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】中川風希（前半10分）、大曽根広汰（後半29分）【熊本】大西遼太郎（後半18分）

◆山口 1−1 愛媛（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】平瀬大（後半45分）【愛媛】パク ゴヌ（前半39分）

◆長崎 1-1 甲府（トランスコスモススタジアム長崎）

得点【長崎】フアンマ デルガド（後半26分）【甲府】アダイウトン（前半24分）

◆横浜FC 4-0 鹿児島（白波スタジアム）

得点【横浜FC】伊藤翔（前半3分、前半33分）、カプリーニ（前半42分）、櫻川ソロモン（後半31分）

◆岡山 2-1 群馬得点【岡山】仙波大志（後半8分）ガブリエル シャビエル（後半45分+4分）【群馬】オウンゴール（後半3分）