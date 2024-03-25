Ïª¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Î¥Æ¥í¤Ç11¿Í¹´Â«¡¡ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ½Ð¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥à¹ñ·ÏÀªÎÏ¤¬àÈ¿¥×¡¼¥Á¥óá¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¡¡¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡Ö¥¯¥í¥Ã¥«¥¹¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç£²£²Æü¤Ë½ÆÍð¼Í¥Æ¥í¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£³£³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÆâÌ³¾Ê¤Ï£²£³Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ¶¤Ç¼Â¹ÔÈÈ¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô£´¿Í¤ÏÁ´°÷³°¹ñÀÒ¤Ç¡¢¥¿¥¸¥¯¸ì¤òÏÃ¤¹ÍÆµ¿¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤òÌÜ·â¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®¼Ò¡Ö£Ò£É£Á¥Î¡¼¥Ü¥¹¥Á¡×¤ÎÆÃÇÉ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÂºÌÉþ¤òÃå¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¿Í¤ÎÃË¤¬²°Âæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥ë¤ËÍðÆþ¤·¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¿Í¡¹¤ò½Æ·â¤·¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤âÅê¤²¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£²£³Æü¤Î¥Ó¥Ç¥ªÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤¥Æ¥í¡×¤ÈÈóÆñ¡£¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÊÝ°ÂÄ£¡Ê£Æ£Ó£Â¡Ë¤¬¼Â¹ÔÈÈ£´¿Í¤ò´Þ¤à£±£±¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¼Ô¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤ò½àÈ÷¤·¤¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·½èÈ³¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï£²£³Æü¤Î¥Ó¥Ç¥ªÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥Æ¥í¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ëºá¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥óÊóÆ»´±¤Ï¡Öº£²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£É£Ó¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡£Ã£Î£Î¤Ê¤É¤ÎÊÆÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£±·î°Ê¹ß¡¢²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¡Ê£É£Ó¡Ë¤¬¥í¥·¥¢¤Ç¥Æ¥í¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦à¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊóá¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÄµÊóµ¡´Ø¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·³»ö»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥í¤òÁË»ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤Ï¥Æ¥í¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤»¤¤¤À¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ø¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¶´úºîÀï¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤Î£´»þ´Ö¸å¤Ë¡¢£É£Ó·ÏÀªÎÏ¡Ö£É£Ó¥Û¥é¥µ¥ó¡Ê£Ë£è£ï£ò£á£ó£á£î¡Ë½£¡×¡Ê£É£Ó¡½£Ë¡Ë¤¬ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥é¥µ¥ó¤È¤Ï¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÃÏ°è¤ò»Ø¤¹¸ÅÂå¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö£²£°£±£µÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢µòÅÀ¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼ç¤Ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥¿¥ê¥Ð¥ó¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿ÀïÆ®°÷¤Ç¤¹¡££É£Ó¡½£Ë¤Ï¥Á¥§¥Á¥§¥ó¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Î·³»öºîÀï¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ø¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³£²Ç¯´Ö¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÀïÁèÃæ¤Î¥í¥·¥¢¤ò¤µ¤é¤Ëº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥í¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±»ö¾ðÄÌ¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£