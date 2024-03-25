»°±ºÎÜÎï»á¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Éüµ¢¡×ÌäÂê¤Ê¤·¤«¡¡´Ø·¸¼Ô¤âÀå¤ò´¬¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ö¤ê
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬£²£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¥æ¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£´¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢É×¤ÎÀ¶»ÖÈï¹ð¤¬¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤âÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»°±º»á¤Ï¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ê¿Ê¹ÔÌò¡Ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÅÐÃÅ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ç¸µ³°Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Î²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î±öÂ¼¤¢¤ä¤«»²±¡µÄ°÷¡¢¼ã¼ÔÂåÉ½¤Î¹â¹»À¸¡¢½¨ÅçÃÎ±Ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»ýÏÀ¤â½Ò¤Ù¤ëÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ãµÄÏÀ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤äÂæÏÑÍ»ö¡¢³¤³°»Ù±ç¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ»²²Ã¼Ô¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð½¨Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö°ÊÁ°¤ÎÊ¿ÏÂ¶µ°é¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÏÃ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ê¼«Ê¬¤´¤È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»°±º»á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤ÆÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£»°±º»á¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡ËÁíÍý¤¬¡ØÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃæ¹ñÂ¦¤«¤éÈ¿È¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È²«ÀîÅÄ»á¤ËÌä¤¤¡¢²«ÀîÅÄ»á¤¬¡ÖÂæÏÑ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÙ¹ñ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢±öÂ¼»á¤Ï¡Ö²Æì¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ´Þ¤á¤ÆÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç·ÐºÑ·÷¤òºî¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹¶·â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£±»þ´Ö¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¤·½ªÎ»¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼ã¼Ô¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë»°±º»á¤Ï¹âÎðÀ¤Âå¤ÏÅêÉ¼¤ÎºÝ¤Ë·ûË¡¤äÆüÊÆ°ÂÊÝ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¬¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ëÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸Í¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ°ã¤¦¿Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¶»ÖÈï¹ð¤ÎÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ°ÊÍè¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÀÚ¤ê¤Ö¤ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ï»°±º»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬»°±º¤µ¤ó¤Ï¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°±º¤µ¤ó¤Ï£Î¹â¤ÎÀ¯¼£Éô¤Î¹Ö»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹â¹»À¸¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â¤¢¤ë¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡££Î¹âÅù³Ø¹»¤Ï¥É¥ï¥ó¥´¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®À©¤Î³Ø¹»¤Ç¡¢»°±º»á¤Ï£Î¹âÀ¯¼£Éô¤ÎÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Î±öÂ¼»á¤â¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»°±ºÎÜÎï¤µ¤ó¤¬ÇÛÎ¸¤òÁ´Êý°Ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°±º»á¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ì¤è¤êÆâÍÆ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¹âÉ¾²Á¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢Éüµ¢¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£