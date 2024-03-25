¡Ú¶¥±Ë¡ÛÇß¸¶°Ñ°÷Ä¹¤¬À¥¸ÍÂçÌé¤ÎàÍ×Ë¾á¤Ë¸ÀµÚ¡¡400¸Ä¥á¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤¿¡©
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤ÎÇß¸¶¹§Ç·¶¥±Ë°Ñ°÷Ä¹¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¶¥±Ë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñºÇ½ªÆü¤Î£²£´Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¥¸ÍÂçÌé¡Ê£²£¹¡á£Ã£È£Á£Ò£É£Ó¡õ£Ã£ï¡¥¡Ë¤ÎàÍ×Ë¾á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤ÏËÜÌ¿¤Î£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤ÇÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤Ë£°ÉÃ£²£±ÆÏ¤«¤º¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡££²£³Æü¤Î£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£´£°£°¤â±Ë¤®¤¿¤¤¡£¤â¤·£´£°£°¤ò±Ë¤°µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çß¸¶°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ïÌÜ¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¥á¥À¥ë¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£À¥¸Í¤Ï£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤ÎÀßÄêµÏ¿¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ïÌÜ¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ïÌÜ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òµö²Ä¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¥¸Í¤ËµÈÊó¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£