海外メディアMacRumorsのフォーラムに「M3チップ搭載13インチMacBook Airを使っていると、口の中に金属的な味がする」という報告が投稿されました。投稿したユーザーによると、他のマシンを使っている際は味を感じないそうです。Weird taste in mouth when using midnight 13" m3 air | MacRumors ForumsMacRumorsのフォーラムに投稿されたerkanasu氏による謎現象の報告が以下。erkanasu氏は「M3チップ搭載13インチMacBook Airのミッドナイトモデル」を真夜中に10分以上使用したあと、口の中にザラザラするような金属的な味が感じられたとのこと。erkanasu氏はMacBook Airを電源に接続せずにバッテリー駆動で使用しており、MacBook Airを再起動しても同様に奇妙な味が感じられたそうです。もちろん、erkanasu氏はMacBook Airを舌で舐めているわけではなく、一般的な使い方をしているだけです。

erkanasu氏は「M2チップ搭載15インチMacBook Air」や「M1 Maxチップ搭載16インチMacBook Pro」も所持しているそうですが、それらのモデルでは奇妙な味を感じたことはないとのこと。また、「M3チップ搭載13インチMacBook Airのシルバーモデル」では奇妙な味を感じるもののミッドナイトモデルと比べて味が8割ほど弱まりました。さらに、手袋を着用した状態で「M3チップ搭載13インチMacBook Airのシルバーモデル」を使ってみたところ、味を感じなくなることも明らかになりました。これらの理由からerkanasu氏は奇妙な味の原因がMacBook Airの表面処理にあると推測していますが、詳しい原因は謎に包まれています。なお、erkanasu氏の報告から数日後には「MacBook Proの2008年モデルやDell製ノートPCで金属的な味を感じたことがある」「Dell製ノートPCの場合、Wi-Fi接続を無効化して有線LAN接続を使うようにしたら味が消えた」という返信が寄せられています。erkanasu氏は当該現象をAppleにも報告したそうですが、記事作成時点ではAppleからの詳細な返答は報告されていません。