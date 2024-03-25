¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¡»Ðµ®Ê¬¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¤ÎÂàÃÄ¤ÇÍÉ¤ì¤¿¶»Ãæ¡ÖÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤±¤É¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÉÔ»àÄ»¤³¤È¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢¤¿¤â¤È¤òÊ¬¤«¤Äà»Ðµ®Ê¬áÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£»íÈþ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢ºù°æ¤Þ¤¤¡¢µÝ·î¤¬·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë£³·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê£Ñ£Ñ¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦»íÈþ¤Ï£´·î£±£²Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£¤È¤â¤Ë¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡¢ÉÔ»àÄ»¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£´Æü¤ÎµþÅÔÂç²ñ¤Ç¾åÃ«¤Ï£Ñ£Ñ¤Î£Á£Ú£Í¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õÅÏÊÕÅí¡õÎ°°²Æ¤È·ãÆÍ¡£Å¨·³¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¾åÃ«¤¬ÅÏÊÕ¤Ë¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡ÊÊÑ·¿ÌÔ¸×¸¶Çú¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö»íÈþ¤µ¤ó¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê£Ñ£Ñ¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤òÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â»ä¤Ï»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£Ñ£Ñ¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÆ´¤ì¤Î»íÈþ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢£²£°Ç¯£²·î¡¢£Ñ£Ñ¤Ë²ÃÆþ¡£¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»Ðµ®Ê¬¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¿¾åÃ«¤Ï¡ÖÀµÄ¾¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»íÈþ¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬¤è¤¯¡¢£²¿Í¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£¡¼¥Æ¡×¤Ç¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤ò£²ÅÙÂ×´§¡£¸½ºß¤âÆ±²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤·¡¢ÃÄÂÎ¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»íÈþ¤Ø¤Î²¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö£Ñ£Ñ¤ËÆþ¤ê¤¿¤Æ¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç»íÈþ¤µ¤ó°Ê³°¤Î¿Í¤«¤é¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢£²Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò»íÈþ¤µ¤ó¤¬Ãç¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¾¤Î£Ñ£Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï»íÈþ¤Î·èÃÇ¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢°ì»þ¤Ï¼«¿È¤âÂàÃÄ¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö³Î¿®¤Î¤Ê¤¤¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»íÈþ¤µ¤ó¤¬¼¤á¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤â¥¼¥í¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¤á¤ëÁªÂò¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£¡¼¥Æ¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤À¡£¡ÖÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤±¤É¡¢¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£¡¼¥Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»íÈþ¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤·¤ÆÂàÃÄ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤ò¸å²ù¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤ÎÀçÂæ£Ð£É£ÔÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Îëµ¨¤¹¤º¡õÀ±Íè²ê°Í¤ò£Ö£²Àï¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤¬³Î¼Â¡£¾åÃ«¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£¡¼¥Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤ä°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤·àÆÈ¤êÎ©¤Áá¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£