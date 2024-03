目が覚めても、しばらくベッドの中でゴロゴロしてしまうときってありますよね。それは人間だけでなく、犬も同じのようで…。YouTubeチャンネル「Oliver the Beagle」では、昼寝から目覚めたビーグルの様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎる!」「見るのをやめられない」といった声が続出しました。

ゴロゴロしながらおなかをカメラに…

注目を集めたのは「Cute 10 week old beagle puppy wakes up from a nap」という動画。画面に映っているのは、生後10週間のビーグル犬「オリバー」。ちょうど昼寝から目覚めたようですが、まだ眠たいのか、ベッドの中でもぞもぞしています。

頭を後ろに向けて反り返ってみたり、ゴロゴロしながらおなかをカメラに見せてくれたり、寝起きにしては激しい動きを披露。うなるような甘えるような、かわいい鳴き声も発しながら動き回り、耳が裏返ってしまっているのもキュートです。動画の投稿者も概要欄で「まだ10週だから起きるのがつらいよね」と書いている通り、かなり起きるのが嫌そう。

動画の中盤では、ようやく一瞬動きを止めて、大きなあくびを一つ。ついに起きることを決心したのか、「ううう」と声を漏らしながらじりじりとベッドから頭を出していきます。少しずつ頭を外に出していく途中で、動画の撮影者を発見。カメラに目を合わせ、また一瞬、動きを止めました。

見られていることに気付いてしまったオリバーは、「ううああ」と声を発してついに起床。ベッドから降りて首を振り、撮影者のもとへと駆け寄ってきました。

動画のコメント欄には「あくびがかわいすぎる!」「目が覚めてもベッドから出たくない気持ち分かるよ」といった声が寄せられ、視聴者もオリバーに夢中になっている様子。ベッドから出たくない気持ちを全身で表現してくれているオリバーに、皆さんも癒やされてみませんか?