¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂÀ¹Þ¾Þ¡ÛÁ°²ó£Öµ¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÉÍÀè¿¿ÈÏ¤¬¤Þ¤¯¤ê£±Ãå¤Î¹¥È¯¿Ê¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµ¡ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£ÇµËÌµÞ±ä¿µÇ°¡ÖÂÀ¹Þ¾Þ¶¥Áö³«Àß£¶£·¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£²£´Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡½éÆü£µ£Ò¡¢ÉÍÀè¿¿ÈÏ¡Ê£³£°¡á¹Åç¡Ë¤Ï¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¯¤ê°ìÁ®¡££±¹æÄú¤Îº´Æ£Íã¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ¤¤¿»³ºê·´¤ÎÄÉ·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê£±Ãå¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡ÖÆÃ·±¤Ç»³ºê·´¤µ¤ó¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤ç¿¤Ó¤òµá¤á¤Æ¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÄ¾Àþ¤ÎÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤ÎÂ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÏÈ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÂ¤â¤³¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¡¤Î´¶¿¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡º£Àá¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£³£¶¹æµ¡¤Ï½é²¼¤í¤·¤ÎÁ°Àá¤Ç¾åÌî¿¿Ç·²ð¤¬¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Ç£Ö¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÆÃÊÌÂÎ´¶¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÊ»¤»¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À½éÆü¤Ç¥Ú¥é¤â¼ÑµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êµ¡ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Á°Àá£Öµ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·¤Æ£²ÆüÌÜ¤â¾å°ÌÃå¤òÁÀ¤¦¡£