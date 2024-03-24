¡ÚÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¸·Áª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan 2024¡×Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢3·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙºÇ½ª²óÄ¾Á°¡ªAnimeJapan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬³«ºÅ¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸ø¼°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ä¡ä¡ä¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3300ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¸åµÜÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Æü¸þ²Æ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§¤·¤Î¤È¤¦¤³¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼Ê¸¸Ë¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹´©¡Ë¡£2023Ç¯10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆüÌë¤Ë¤ÏºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÇÂèÆó´üÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢ÇÇÌò¤ÎÍªÌÚÊË¡¢¿Ñ»áÌò¤ÎÂçÄÍ¹ä±û¡¢¹â½çÌò¤Î¾®À¾¹î¹¬¡¢¶ÌÍÕÈÞÌò¤Î¼ï粼ÆØÈþ¤Î4Ì¾¡£TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¸å½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÂç½¸¹ç¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂç´î¤Ó¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸·Áª¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é³Æ¥¥ã¥¹¥È¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë ¡ÉºÇ½ªÏÃ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤³¤³¤ËÃíÌÜ¡ª¡É ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè3ÏÃ¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»¤¿ÉçÍÖÈÞ¤ÈÉð´±¤ò¸«¤ÆÇÇ¤¬»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÍªÌÚ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤éÂ¾¤Î¿§¡¹¤ÊÎø°¦¤Î·Á¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤éÇÇ¤¬¾®»Ø¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤È´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÉúÀþ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÇÇ¤¬¿Ñ»á¤ËÄÁ¤·¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍð¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÂçÄÍ¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè1¥¯¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤ÎÂè12ÏÃ¤Ç¸åµÜ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÇÇ¤¬¿Ñ»á¤ÈºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¡£¾®À¾¤µ¤ó¤â¤³¤³¤«¤é¿Ñ»á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿Ñ»á¤Î¹ÔÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÌò¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ë¿Ñ»á¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤¿ÁÞÆþ²Î¡ÖÀãÃæ²Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍªÌÚ¤Ï¡Ö12ÏÃ»þÅÀ¤Ç¤ÎÇÇ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡£ºÇ½ªÏÃ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÇ½ª²ó¤ÎÅ¸³«¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Âè2¥¯¡¼¥ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íå´Á¤¬¿Ñ»á¤ÎÉô²°¤ËÍè¤ÆÀÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÂè15ÏÃ¡£¼ï粼¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Íå´Á¤Ï·ùÌ£¤Ê´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23ÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ½ª¤ï¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È½éÅÐ¾ì¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Íå´Á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤ÆÂçÄÍ¤Ï¡¢Íå´ÁÌò¡¦¶ÍËÜÂóºÈ¤È¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂ©¸¯¤¤¤äºÙ¤«¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤Þ¤Ç¡¢¶ô¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î±éµ»¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ýÏ¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âè19ÏÃ¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Ñ»á¤òµß¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍªÌÚ¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬µß¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÇ¤ÎÀµµÁ´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¥·¡Ý¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÇÇ¤È¿Ñ»á¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¼ï粼¤â¡ÖÂ¤ò²ø²æ¤·¤Æ¤â¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÇÇ¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Èá·àÅª¤ÊÍå´Á¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÂè23ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÍªÌÚ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤¬åºÎï¤Ê¤À¤±¤Ë»Ä¹ó¤Ç¤¹¡£°¦¤Ç¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ë±Àç¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤»¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÂçÄÍ¤â¡ÖÀè¤Þ¤ÇÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Íå´Á¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Î¸«±þ¤¨¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸¶ºî¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£ºÇ¸å¤ËÍªÌÚ¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢ÂçÄÍ¤¬¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤ËÏ¿¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢À©ºî¿Ø¤ÎÇ®°Õ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÇºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Òº£Æü¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
ÅöÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸ø¼°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ä¡ä¡ä¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3300ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¸åµÜÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Æü¸þ²Æ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§¤·¤Î¤È¤¦¤³¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼Ê¸¸Ë¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹´©¡Ë¡£2023Ç¯10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆüÌë¤Ë¤ÏºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÇÂèÆó´üÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
Âè3ÏÃ¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»¤¿ÉçÍÖÈÞ¤ÈÉð´±¤ò¸«¤ÆÇÇ¤¬»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÍªÌÚ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤éÂ¾¤Î¿§¡¹¤ÊÎø°¦¤Î·Á¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤éÇÇ¤¬¾®»Ø¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤È´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÉúÀþ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÇÇ¤¬¿Ñ»á¤ËÄÁ¤·¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍð¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÂçÄÍ¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè1¥¯¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤ÎÂè12ÏÃ¤Ç¸åµÜ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÇÇ¤¬¿Ñ»á¤ÈºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¡£¾®À¾¤µ¤ó¤â¤³¤³¤«¤é¿Ñ»á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿Ñ»á¤Î¹ÔÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÌò¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ë¿Ñ»á¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤¿ÁÞÆþ²Î¡ÖÀãÃæ²Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍªÌÚ¤Ï¡Ö12ÏÃ»þÅÀ¤Ç¤ÎÇÇ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡£ºÇ½ªÏÃ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÇ½ª²ó¤ÎÅ¸³«¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Âè2¥¯¡¼¥ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íå´Á¤¬¿Ñ»á¤ÎÉô²°¤ËÍè¤ÆÀÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÂè15ÏÃ¡£¼ï粼¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Íå´Á¤Ï·ùÌ£¤Ê´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23ÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ½ª¤ï¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È½éÅÐ¾ì¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Íå´Á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤ÆÂçÄÍ¤Ï¡¢Íå´ÁÌò¡¦¶ÍËÜÂóºÈ¤È¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂ©¸¯¤¤¤äºÙ¤«¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤Þ¤Ç¡¢¶ô¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î±éµ»¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ýÏ¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âè19ÏÃ¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Ñ»á¤òµß¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍªÌÚ¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬µß¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÇ¤ÎÀµµÁ´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¥·¡Ý¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÇÇ¤È¿Ñ»á¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¼ï粼¤â¡ÖÂ¤ò²ø²æ¤·¤Æ¤â¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÇÇ¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Èá·àÅª¤ÊÍå´Á¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÂè23ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÍªÌÚ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤¬åºÎï¤Ê¤À¤±¤Ë»Ä¹ó¤Ç¤¹¡£°¦¤Ç¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ë±Àç¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤»¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÂçÄÍ¤â¡ÖÀè¤Þ¤ÇÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Íå´Á¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Î¸«±þ¤¨¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸¶ºî¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£ºÇ¸å¤ËÍªÌÚ¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢ÂçÄÍ¤¬¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤ËÏ¿¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢À©ºî¿Ø¤ÎÇ®°Õ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÇºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Òº£Æü¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
ÅöÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ