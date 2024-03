岩田剛典が、ソロとして自身初となる単独アリーナツアー<Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS”>をスタートした。さらに追加公演<Tananori wata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館>の開催が発表された。2010年に三代目 J SOUL BROTHERSとしてパフォーマーデビューして以来、俳優活動でも人気を誇る岩田は、2021年にデビュー10周年を経てソロプロジェクト「Be My guest」を始動させた。同年9月15日リリースのソロデビューシングル曲「korekara」で、文字通りの“これから”へ向けてMATE(三代目JSBファンの呼称)の想像をかきたてた頃がすでに遠い過去のよう。

<Tananori wata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館>



■公演日程

日程:2024年6月6日(木)

会場: 日本武道館 開場:17:30 /開演:18:30

日程:2024年6月7日(金)

会場: 日本武道館 開場:17:30 /開演:18:30



■チケット料金

・全席指定: \11,000 (チケット代 \10,000+税)



※年齢制限: 6歳以上有料、5歳以下入場不可

※託児所: 無し



【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/27849/

■公演日程日程:2024年6月6日(木)会場: 日本武道館 開場:17:30 /開演:18:30日程:2024年6月7日(金)会場: 日本武道館 開場:17:30 /開演:18:30■チケット料金・全席指定: \11,000 (チケット代 \10,000+税)※年齢制限: 6歳以上有料、5歳以下入場不可※託児所: 無し【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/27849/

<Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS">

■公演日程

【宮城公演】

日程:2024年3月23日(土)

会場:セキスイハイムスーパーアリーナ 開場:17:00 /開演:18:00

日程:2024年3月24日(日)

会場:セキスイハイムスーパーアリーナ 開場:16:00 /開演:17:00



【福岡公演】

日程:2024年4月2日(火)

会場:マリンメッセ福岡 A館 開場:17:30 /開演:18:30

日程:2024年4月3日(水)

会場:マリンメッセ福岡 A館 開場:17:30 /開演:18:30



【埼玉公演】

日程:2024年4月9日(火)

会場:さいたまスーパーアリーナ 開場:17:30 /開演:18:30

日程:2024年4月10日(水)

会場:さいたまスーパーアリーナ 開場:17:30 /開演:18:30



【大阪公演】

日程:2024年5月9日(木)

会場:大阪城ホール 開場:17:30/開演:18:30

日程:2024年5月10日(金)

会場:大阪城ホール 開場:17:30/開演:18:30



【静岡公演】

日程:2024年5月25日(土)

会場:エコパアリーナ 開場:15:00 /開演:16:00

日程:2024年5月26日(日)

会場:エコパアリーナ 開場:14:00 /開演:15:00



【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/25680/

■公演日程【宮城公演】日程:2024年3月23日(土)会場:セキスイハイムスーパーアリーナ 開場:17:00 /開演:18:00日程:2024年3月24日(日)会場:セキスイハイムスーパーアリーナ 開場:16:00 /開演:17:00【福岡公演】日程:2024年4月2日(火)会場:マリンメッセ福岡 A館 開場:17:30 /開演:18:30日程:2024年4月3日(水)会場:マリンメッセ福岡 A館 開場:17:30 /開演:18:30【埼玉公演】日程:2024年4月9日(火)会場:さいたまスーパーアリーナ 開場:17:30 /開演:18:30日程:2024年4月10日(水)会場:さいたまスーパーアリーナ 開場:17:30 /開演:18:30【大阪公演】日程:2024年5月9日(木)会場:大阪城ホール 開場:17:30/開演:18:30日程:2024年5月10日(金)会場:大阪城ホール 開場:17:30/開演:18:30【静岡公演】日程:2024年5月25日(土)会場:エコパアリーナ 開場:15:00 /開演:16:00日程:2024年5月26日(日)会場:エコパアリーナ 開場:14:00 /開演:15:00【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/25680/

関連リンク

◆岩田剛典 オフィシャルX

◆岩田剛典 オフィシャルInstagram

◆岩田剛典 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆岩田剛典 オフィシャルX◆岩田剛典 オフィシャルInstagram◆岩田剛典 オフィシャルYouTubeチャンネル

2022年には初ツアー<Takanori Iwata LIVE TOUR 2022 “THE CHOCOLATE BOX”>で全国のホールを回ったが、今回はLDHのパフォーマーとしては史上初のソロでのアリーナツアー。ソロデビューからわずか2年半足らず。ダンサーがパフォーマーと呼称されるようになり、ダンスミュージックの歴史上で紛れもなくエポックメイキングな存在となったEXILE以降における、新たな偉業にまでつなげてしまったというわけだ。ただし、この偉業に対して、何より本人がどう考えているのか。3月23日に宮城で開幕した初日公演前、メディア向けに行われた囲み取材で岩田は、“史上初”という称号について、「あまりそう思ってない」と謙遜していた。「結果的にそうなった。タイミングとして、僕が一人目だった」のだと。EXILE/三代目JSBのパフォーマー、俳優、ソロアーティスト、3つの草鞋すべてをひっくるめて、「伝えたいことがある」という岩田にとっては、ごく自然な流れだったのだろう。2010年のデビュー時にはまだ「夢の夢」「夢ですらない」ことが、今「夢が叶う瞬間」となった自身のスケッチブックを具現化したセットを建て込んだこの夢の檜舞台。オープニング映像でまず客席を圧倒する演出は、爆裂的なライブステージングをシグネチャーとする三代目JSBゆかりのマナーだろう。セットリストの1曲目に据えられたのは、3月6日にリリースされたばかりの2ndアルバム『ARTLESS』からのリード曲「Paradise」。熱心なリスナーであるMATEを「『ARTLESS』という、まだ見ぬ、土地、場所」としての「楽園」へ誘うことを意図して書かれている「Paradise」が、セットリストの中で第1曲目に采配されることで、楽園の扉をくぐった先の景色がすぐに見えてきた。ライブ前に岩田は「ここが僕の仕事場であり岩田剛典そのもの」だから、「一番僕を感じていただける空間」では、これまで数え切れない声援をもらってきたMATEに対して「ギフティングする」ことで、「MATEにとっての楽園」になると明言してくれた。客席とコミットするように全方位に向けて音楽が行き渡る「Paradise」は、曲調が心地よく、春の季節感にぴったり。人生を肯定的に捉えようとする自然な態度を促す岩田印のオプティミズムが、ツアーの偉業感を気張らず、軽やかにチャージする。あるいは、TEAM Gのバンドメンバー紹介からシームレスに続く「korekara」のグルーヴ感は、<“THE CHOCOLATE BOX”>より一層メロウネスを増したボーカルフロウで、滋味深く会場に響いた。ライブ中盤の要となる「モノクロの世界」では、「会場のみんなに見せたい景色」とMCで銘打ち、白黒からカラフルなMATE色を見出すことができた。岩田にとってのMATEとは、感謝すべきファンであるばかりか、「Be My guest」というプロジェクト、はたまた岩田剛典そのものの“これから”を一緒に作り上げる共同制作者に他ならない。いよいよライブも大詰め。会場の熱気が満遍なく、まろやかに心地よい温度になったところで、「怒髪天を衝く」と『ドラゴンボール』の超サイヤ人の髪型にたとえながら、「怒りっていうパワーは、今までの活動の原動力」だと説明し、辛酸を嘗めたこともある過去に言及する。「まだまだ道半ばではあるんですけど」と前置きしながら続くのは、「ペプシ<生>BIG ZERO LEMON」のタイアップ曲「MVP」。反骨の表現たる同曲が、LAストリート発祥のKRUMPの精神性と通じることの音楽的意義は特筆しておきたい。「MVP」では、特効として花火もスパークし、クライマックスへ向けて投入されたのが、「Night Parade」。三代目JSBのライブでもお馴染みのトロッコに乗った岩田が、会場中を練り歩くように移動する。アーティストと客席が本当の意味で心から共鳴し合い、岩田とMATEが一体となる様は、「ライブ空間がパレード」という言葉通りだった。ラストのサビでステージ上に戻ると、紙吹雪が舞う。客席からの「岩ちゃん、ありがとう」コールに対して岩田は、「アリーナが似合う男になれましたか?」と応じた。MCすらリリックとしてふるわせてくる。「みんなの存在は、僕自身でもあるし、僕の誇りです」と言って客席に微笑み、そんなMATEへの感謝を込めて作られた「Only One For Me」がアンコール曲となって終盤を彩った。今回のツアーでの岩田はライブ全体の統括プロデューサーでもあるが、『ARTLESS』という楽園の先で、MATEをどんな夢の場所へと誘ってくれるのか。ライブ中に発表された武道館ファイナル公演に向けてさらなる想像を掻き立てたツアー公演初日は、やっぱり掛け値なしで歴史的偉業に相応しい一夜だった。