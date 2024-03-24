日向坂46、新シングルの四期生楽曲フォーメーションが決定 センターは小西夏菜実【一覧あり】
アイドルグループ・日向坂46の11枚目シングル「君はハニーデュー」（5月8日発売）に収録される四期生楽曲（タイトル未定）のフォーメーションが24日、公式サイトで発表された。センターは小西夏菜実が担当し、渡辺莉奈＆平岡海月がフロントを務める。
【画像】日向坂46「君はハニーデュー」ジャケ写一覧
日向坂46のシングルは、前作「Am I ready？」（昨年7月発売）以来10ヶ月ぶり。同シングルから、グループ初の選抜制が採用され、表題曲「君はハニーデュー」のセンターは四期生・正源司陽子が務める。
今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D（いずれもCD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の5形態。
■日向坂46 11thシングル 四期生楽曲フォーメーション
3列目：石塚瑶季、正源司陽子、藤嶌果歩、竹内希来里
2列目：清水理央、平尾帆夏、山下葉留花、宮地すみれ
1列目：渡辺莉奈、小西夏菜実、平岡海月
【画像】日向坂46「君はハニーデュー」ジャケ写一覧
日向坂46のシングルは、前作「Am I ready？」（昨年7月発売）以来10ヶ月ぶり。同シングルから、グループ初の選抜制が採用され、表題曲「君はハニーデュー」のセンターは四期生・正源司陽子が務める。
今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D（いずれもCD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の5形態。
■日向坂46 11thシングル 四期生楽曲フォーメーション
3列目：石塚瑶季、正源司陽子、藤嶌果歩、竹内希来里
2列目：清水理央、平尾帆夏、山下葉留花、宮地すみれ
1列目：渡辺莉奈、小西夏菜実、平岡海月