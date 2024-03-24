¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡£³»Íµå£´¼ºÅÀ¤ÎÇÏ¾ì»©Êå¤ËÃíÊ¸¡Ö£³¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤³¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£¶¡½£·¤ÇÇÔ¤ì¤¿£²£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¡¢¤³¤ÎÆü£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£°²ó£±¡¿£³¤ò²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò´Þ¤à£±°ÂÂÇ£³»Íµå£´¼ºÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÇÏ¾ì»©ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤Ç¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¤¿¡££µ²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶Îé¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢£¶²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¡¦ÌÐÌÚ¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¾®¶¿¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤ÆÁá¡¹¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£Â³¤¯ÀõÂ¼¤ÏÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÅçÆâ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¡£¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾´Ü¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤òµö¤·¡¢¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇÏ¾ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¡Ë¶õ¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¥×¥íÌîµå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ø£³¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤â¤µ¤¯Îö¡£¥¾¡¼¥óÆâ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ËÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£