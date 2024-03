圧倒的な没入体験が待っている！ 今すぐ行きたい“最新イマーシブ・アドレス”4選

最新テクノロジーの目まぐるしい発展で、エンターテインメント市場にも新たなムーブメントが続々。ここでは、圧倒的な没入体験ができるイマーシブ・アドレスをご紹介します。

今すぐ行ける! 最新イマーシブ・アドレス

【3/1OPEN】イマーシブ・フォート東京

バーチャルやデジタルでは味わえない、感情を強烈に揺さぶるライブ感に満ちた完全没入体験ができる“人生、全とっかえ。”な新しいエンターテインメント。元ヴィーナスフォートの建物を活用し、物語の場面や街並みを再現。映画やアニメ、歴史的な物語の世界をテーマにした12種類のアトラクションと6つの物販・飲食店舗が揃う。盛大な特殊演出の数々に巻き込まれ、まさにその物語の登場人物の一員になってのめり込む濃密な体験が楽しめる。

東京都江東区青海1‐3‐15 11:00〜20:00(変動あり) 無休 「1dayイマーシブ・パス・カジュアル」大人¥6,800ほか。

お馴染みの東京卍會のメンバーが登場する「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」。新興不良勢力の抗争に巻き込まれた彼らの窮地を救うために、仲間の一員となり、知恵と勇気を振り絞り未来を変えるミッションに挑む。©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

名探偵シャーロック・ホームズの本格ミステリーの世界を体感できる「ザ・シャーロック‐ベイカー街連続殺人事件‐」。ホームズと共に、広大なスケールで再現された19世紀のロンドンの街並みを自由に歩きながら、重厚で壮大なストーリーに没入。SHERLOCK HOLMES, DR. WATSON, and are trademarks of Conan Doyle Estate Ltd.(R)

【1/28OPEN】RED°TOKYO TOWER VRアトラクションエリア

東京タワー直下のデジタルアミューズメントパークに、VRアクションエリアが誕生。イマーシブ体験ができ世界的人気を誇る「LEKE VR」を初導入。360度回転し飛行体験が味わえる「Flying Cinema」など4機種が登場し、合わせて数十種類のゲームが収録され、その日の気分に合わせてプレイできる。

東京都港区芝公園4‐2‐8 10:00〜22:00(変動あり) 無休 一般¥3,100〜。

【1/13RENEWAL OPEN】スーパードライ ミュージアム

ビール好きを虜にするミュージアムがリニューアル。スーパードライの原材料を紹介するコーナーに、「スーパードライ CIRCLE VIEW」を新設。空中に物体が浮いているように見えるホログラムディスプレイとプロジェクションマッピングを使った立体映像で、仕込釜などの中で起きる工程を演出。

茨城県守谷市緑1‐1‐1 TEL:0297・45・7335 9:30〜16:30 不定休 20歳以上¥1,000、小学生以上¥300。

【12/20START】サルバドール・ダリ‐エンドレス・エニグマ 永遠の謎‐

「角川武蔵野ミュージアム」で開催中の巨大映像空間へ没入する360度体感型デジタルアート劇場。ダリの数々の名作をはじめ、写真、インスタレーション、映画、記録写真などから構成される映像が、全編にわたりピンク・フロイドの楽曲が鳴り響く中、床や壁面360度に映し出される。5/31まで開催。

埼玉県所沢市東所沢和田3‐31‐3 TEL:0570・017・396 10:00〜18:00(金・土曜〜21:00) 第1・3・5火曜休 一般¥2,500〜。Creative Direction: Gianfranco IannuzziCreated by : Gianfranco Iannuzzi‐Renato Gatto‐Massimiliano SiccardiKCM Editing: Rino TagliafierroProduction: Culturespaces Digital(R)

※『anan』2024年3月27日号より。取材、文・鈴木恵美

(by anan編集部)