〈食べログ3.5以下のうまい店〉京都・烏丸御池にある隠れ家ナチュラルワインカフェで、日差しと緑に癒やされる

グルメに精通したあの人にお願いして、まだまだ知られていないとっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、京都在住のライター・中井シノブさんが薦める、パリのカフェのようなオシャレで和むナチュラルワインとコーヒーの店を紹介します。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、京都在住のライター・中井シノブさんが薦める、パリのカフェのようなオシャレで和むナチュラルワインとコーヒーのお店を紹介します。

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

烏丸御池のビル2階に登場したナチュラルワインとコーヒーの店

御池通からもすぐ。住宅街のビル2階にひっそりと佇む

ビジネス街・烏丸御池から徒歩7分。堀川通や二条城からも近い住宅街に、2021年開業したのが「水上製作所」です。木のテーブルとカウンター、壁や床などにも多彩な木材を取り入れ、ナチュラル感たっぷり。大きく開いた窓から差し込む光も、この店をのびのびと寛げる空間にしています。

店主の水上さん。いつもオシャレで自然体

店主の水上智さんは、福井県出身。地元福井の飲食店に勤めた後、京都へ。ゆったり感がたまらない「カフェ コチ」に勤め、焼き立てパンがおいしいパンカフェ「Année」の立ち上げに携わりました。

店に入ってまず目につくのが「水上製作所」の大きな看板

ワインも出す「Année」で店長として勤めるうち、「ワインの魅力にすっかりはまった」という水上さん。なかでもパンや野菜とも相性の良いナチュラルワインをもっと知りたい、勉強したいと思ったそうです。そして、自分の店を開くなら、パリにあるカフェのように光が入る明るい場所で手製の料理とナチュラルワインやおいしいコーヒーを、ゆっくり楽しめる店にしようと決めました。店に入ってまず目に入る「水上製作所」の看板は、実家に掲げてあったものだそう。

手作りのハムや、グラタンのようになめらかなキッシュなど、ここだけの味がいっぱい

日替わりの料理もあるから、メニューは手書きで

水上さんが大切にしているのは、ハムやベーコンなど食材、ソースやドレッシングもオリジナルレシピで手作りすること。時季によって変わるスコーンも、もちろん自家製です。どの料理も身体に優しく、心に響く。口にすると「ほっこり」和む味わいです。

またあの料理が食べたい! そう思わせてくれるから、足が向く

「自家製ベーコンとマイタケのキッシュ」750円

自家製ベーコンとマイタケをバターで炒めて香りを引き出し、そこにゴーダやモッツァレラなどのチーズ、生クリームを加えて焼き上げたキッシュ。具材はその時季の野菜やきのこなど。春は苦みのある菜の花、冬は甘い白ネギと、そのときどきの食材が使われるから、別の時季にも食べてみたいと思うのです。なめらかでふんわりとした生地は、キッシュ感もあるけれど、グラタンのようでもあり。ワインとも合います。

「しらすのセルヴェル・ド・カニュ」580円

しらすのオイル煮とハーブをたっぷり練り込んだフロマージュブランを合わせた「しらすのセルヴェル・ド・カニュ」は、リヨンの伝統料理。しらすの磯味にチーズの風味、ハーブの爽やかな香味があわさって、なんとも奥深い味。「Année」のパンにつけて味わうと、ワインがぐんぐん進みます。まさに、「フランスの味!」と感動。

コーヒーと自家製スイーツで、ゆったりカフェタイムもおすすめ!

緑があふれる店内

この店のもうひとつの魅力は、スイーツも充実していること。「大人のレーズンバターサンド」や季節によって素材が変わる「自家製アイスクリーム」など。仕事の合間や旅の途中のカフェタイムを豊かにしてくれます。窓際のカウンター席に座って、本を開いたり、ぼんやり外の景色を眺めたり。心身がすうっとほぐれていくのです。

この日の気まぐれデザートは「キンカンのガトーショコラ」650円。「コーヒー」550円とともに

ビターチョコや生クリームにキンカンのコンポートを加えたガトーショコラは、ビターでなめらかな大人味。キンカンの甘酸っぱさが、ふんわりと広がります。福井県敦賀市の「新田珈琲」で特別ブレンドしてもらうコーヒーもほどよい苦みで澄み切った味わい。ガトーショコラとの相性もぴったり過ぎ。「コーヒーおかわり!」と注文してしまうのです。

自家製のスコーンはテイクアウトも

スコーンはテイクアウトもでき、チョコレートやバジルとパルミジャーノなど、こちらも季節の味。手土産やプレゼントにもどうぞ。

日曜の朝は、ワンプレートモーニングも!

外観

通常営業は13〜22時ですが、日曜日の朝8〜10時はモーニング営業も。自家製スコーンやハム、卵料理とたっぷり野菜が盛られたワンプレートモーニングがいただけます。コーヒーだけでなくナチュラルワインを注文して、贅沢でゆったりした朝ごはんタイムを楽しみたいところです。

<店舗情報>◆水上製作所住所 : 京都府京都市中京区突抜町793 MDSビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

撮影:大道雪代

文:中井シノブ

