Â¿È¯¤¹¤ë·Ù»¡ÉÔ¾Í»ö¡Ö¹Åç¸©·Ù¡ÈÄ£¼ËÆâWÉÔÎÑ¡É¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡×
¡¡¹Åç¸©·ÙËÜÉô¤ÎÄ£¼ËÆâ¤Ç¡¢ÃËÀ·Ù»¡´±¤È½÷À¿¦°÷¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë2¿Í¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë´ûº§¼Ô¤ÎÃË½÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢22Ç¯6·î¡Á23Ç¯4·î¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÃËÀ¤¬½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¸©·Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍÑ¤òÃø¤·¤¯¼ºÄÆ¤µ¤»¤¦¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤¬ºòÇ¯Ãæ¤ËÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Åö½é¡¢½÷À¤Ï½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯2·î8Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤â¸ºµë3¥«·î¡Ê10Ê¬¤Î1¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤ÏËÜÉôÄ¹Ãí°Õ¡¢·ÙÌ³ÉôÄ¹¡¢´Æ»¡´±Ãí°Õ¤Ê¤É¤Ç½ª¤ï¤ë°Æ·ï¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â²ÈÂ²¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÉáÄÌ¤Ï´Ø·¸¤òÀ¶»»¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãí°Õ¤Ç°ìÅÙ¤ÏÊÌ¤ì¤¿¤â¤Î¤Îà½ÐÌá¤êá¤Ç¤Þ¤¿¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Æ±¸©·Ù´Æ»¡´±¼¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç½÷À¤ò¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤Ç½èÊ¬¤·¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯³Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤ä½èÊ¬¤Î»þ´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²óÅú¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸øÉ½¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¸ø¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÈ¿¦¤äÄä¿¦¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¸ºµë¤È¤¤¤¦½Å¤¤½èÊ¬¤ÏàÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ëá¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ëÀÅª¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Â¾¸©·Ù¤Î¸µ¿¦°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤ÎÆ±Î½Æ±»Î¤Ë¤è¤ëÉÔÎÑ»ö°Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤â´ûº§ÃËÀ¤ÈÆÈ¿È½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤â½ÐÌá¤ê¤Ç¡¢Ä¨¤ê¤º¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±½¤¬½Ð¤ë¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¤Î¤âÁá¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃË½÷¶¦¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëàÆù¿©·Ïá¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²æËý¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£10¡Á20¿Í¤Ç2½µ´Ö¤âÈø¹Ô¤¹¤ë¤ÈÎ¢¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤äÄ£¼ËÆâ¤Ê¤É¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·½ðÆâ¤Ç±½¤ÏÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢½èÊ¬¤òÌÀ³Î¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Â¾¸©·Ù¤Î¸µ¿¦°÷¡Ë
¡¡¤¿¤À¤··Ù»¡´±Æ±»Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý²¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤°½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ÈÌ±´Ö¿Í¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬¾¯¤·°ã¤¦¡£
¡ÖÌ±´Ö¤ÎÊý¤«¤é¡Ø»ä¤ÏËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ØÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÁÊ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ë»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤Ï¤·¤Æ¤â½èÊ¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤¬½èÊ¬¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â½èÊ¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤òÍß¤·¤¬¤ëµ¼Ô¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë·Ù»¡´±¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼«¼Ò¤Îµ¼Ô¤ò½èÊ¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î´ûº§¼Ô¤â¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Â¾¸©·Ù¤Î¸µ¿¦°÷¡Ë
¡¡²¼È¾¿È¤Î¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£