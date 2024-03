2024年3月24日、有明GYM-EXにて「ストリートファイター6」の公式大会「RAGE STREET FIGHTER」が開幕。SHAKAさん、よしなまさん、ドンピシャさん、赤見かるびさんら超豪華な16名の出演者が最強ストリーマーの座をかけて激闘を繰り広げているが、ウォーカープラスでは本大会の現場をレポートする。

大会も終盤戦。オーディエンスの熱量も高まっている

沸騰するオーディエンスの熱をうけ、大いに盛り上がっているトーナメントも終盤戦。さきほど、WINNERS FINALが行われ、たいじさんがCerosさんに勝利を収めた。勝利後、たいじさんは壇上で「相手のミスに助けられた部分もあったが、普段の自分のプレイができた」と安堵の表情を浮かべながらコメント。続けて「まだ隠している部分がある」とGRAND FINALに向けて自信を覗かせた。

<WINNERS FINAL 速報>

・たいじ 対 Ceros

→たいじさんが勝利

<参加選手> ※敬称略

SHAKA、ドンピシャ、しんじ、よしなま、ありけん、Zerost、Ceros、蛇足、たいじ、おぼ、XQQ、高木、天鬼ぷるる、赤見かるび、如月れん、ザクレイ

<MC・キャスター>※敬称略

アール、ハイタニ、ハメコ。、ふり〜だ、大和周平

本大会はダブルエリミネーショントーナメントの個人戦なので、2回敗北するとトーナメント敗退。

なお、大会の模様はYouTubeでも配信中だ。

■「RAGE STREET FIGHTER」概要

開催日程:2024年3月24日(日) 12時30分〜

主催:RAGE (株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日)

協力:カプコン

会場:有明GYM-EX

(C) CAPCOM CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.