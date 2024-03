声優の上坂すみれが23日(土)、『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -』ライブ衣装姿のオフショットを公開した。【別カット9点】はしゃく姿がキュートな上坂すみれのシンガポールオフショット『うる星やつら』『ウルトラマントリガー』『スター☆トゥインクルプリキュア』など数々の人気アニメに出演している声優・上坂すみれ。

上坂は23日、「#ウマ娘5th大阪D2、ゴールインしましたっ!新たな景色を、タキオンと一緒に…これからもっ!(すみぺ)」とXを更新。22日、23日に開催された『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -』のライブ衣装姿を公開した。投稿には2万件を超えるいいねがつくほか、「最高でした!」「誰かこの姿フィギュア化して〜」「ビジュが良すぎる」「素敵」など多くのコメントが寄せられている。【あわせて読む】上坂すみれ、美スタイルが垣間見れる“シンガポール”オフショットにファン悶絶