SF9、東京追加公演をサプライズ発表！6月1日に開催…終演後にメンバー全員とのハイタッチ会も

4月10日に約2年ぶりとなるベストアルバム「ReStart」の発売を控えるSF9が、ニューアルバムを引っ提げたライブ「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN - ReStart -」の東京追加公演を6月1日(土)に豊洲PITにて開催することを公演中にサプライズ発表した。本ライブは、大阪・横浜にて開催されたもの。日本でのライブとしては2019年に開催されたホールツアー以来、約4年半ぶりの実施となった。タイトル「ReStart」にもあるように、SF9が再出発する姿をぜひ見届けてほしいという意味が込められている。

SF9は、今年1月に発表された最新アルバム「Sequence」のタイトル曲「BIBORA」が、韓国の主要音源配信サイトの1つであるBugsのリアルタイムチャートで、発売当日に1位を獲得したほか、音楽番組「人気歌謡」で1位を獲得。約1年ぶりのカムバック活動となったにもかかわらず、変わらぬ人気を見せつけた。また、メンバーそれぞれが、ミュージカルやドラマ出演、ソロでのシングルリリースなど多様な活動を展開し、韓国国内でのソロファンミーティングの開催やYouTubeを通して曲をカバーするなど、ファンに様々なコンテンツを届け、グループとしてだけでなくソロでも幅広く活躍している。豊洲PITにて開催される東京追加公演は、4月2日(火)より、順次チケット先行受付が開始する。さらに当日の来場者は、終演後にメンバー全員との「ハイタッチ会」にもれなく参加可能だ。新たな始まりを迎え、さらに魅力が増しているSF9が作り出す、今しか見られない“今のSF9”を存分に味わえるライブとなっている。

■公演情報

「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN - ReStart -」

<東京追加公演>

会場:豊洲PIT

開催日:2024年6月1日(土)

昼公演:14:00開場 15:00開演 / 夜公演:18:00開場 19:00開演

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



<チケット料金>

〇FANTASY JAPAN先行

オールスタンディング(整理番号付):13,000円(税込)



〇FNCオフィシャル先行

オールスタンディング(整理番号付):14,000円(税込)



〇一般

オールスタンディング(整理番号付):15,000円(税込)



※別途ドリンク代600円を頂戴いたします。

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※チケット料金の他、手数料が別途かかります



<チケット購入特典>

終演後、メンバー全員との「ハイタッチ会」にもれなくご招待!

※当日、ご来場いただいた皆様がご参加いただけます。

※詳細は、SF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEをご確認ください。



<FANTASY JAPAN先行受付期間>

お申込み受付期間:2024年4月2日(火)18:00〜4月16日(火)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年4月20日(土)18:00頃から順次

入金期間:2024年4月20日(土)18:00〜4月26日(金)23:59まで



<FANTASY JAPAN先行申込対象者>

FANTASY JAPAN先行の申込受付期間内に新規ご入会(=ご入金)いただき会員番号が発行された方、また、2024年4月末以降の会員有効期限をお持ちの方がお申込み対象となります。



※お申込み時に会員有効期限内の方がお申込み対象となります。

※新規ご入会される方は、クレジットカード決済もしくはコンビニ決済でお手続きください。Loppi決済(Loppi、ローチケ.com)でのお手続きは会員反映が翌日以降になるため、お申込みに間に合わない場合がございますのでご注意ください。

※FANTASY JAPAN先行のお申し込み方法詳細は、受付開始時にSF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。詳細はご自身でご確認の上お申し込みください。

※会員番号・パスワードが不明の方は、必ず先行受付期間内にお時間に余裕をもってファンクラブまでお問い合わせください。申込締め切り直前のお問い合わせにはご対応いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※お申し込みは先着順ではなく、申込期間終了後に抽選となります。焦らずゆっくりと、内容にお間違えのないようお申し込みください。

※その他、お申込み方法詳細及び注意事項等は、受付開始時にSF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。



<FNCオフィシャル先行受付期間(ファンクラブ未入会の方もお申込みいただけます)>

お申込み受付期間:2024年4月6日(土)18:00〜4月16日(火)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年4月20日(土)18:00頃から順次

入金期間:2024年4月20日(土)18:00〜4月26日(金)23:59まで



※FNCオフィシャル先行は、ファンクラブの入会有無にかかわらず、どなたでもお申込みいただけます。SF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEに受付開始時に掲載されるURLよりお申込みください。



<チケット申し込みに関する注意事項>

※毎週火曜日・水曜日2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためサービスをご利用いただけません。

※入場時等、身分証や会員証を確認させていただく場合がございます。

※今回の公演は全てスマートフォン対応の電子チケットでの発券になります。

※電子チケットのお引取り方法・対応端末につきましては、チケットぴあ公式サイトをご確認ください。

※先行予約のお申込みに関するお問い合わせは、お申込み画面よりチケットぴあまでお願いいたします。FANTASY JAPANやFNC ENTERTAINMENT JAPANにお問い合わせいただいてもご対応いたしかねます。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※その他詳細は、SF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEをご確認ください。



