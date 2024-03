24日、中京競馬場で行われた第54回高松宮記念(4歳上・GI・芝1200m)は、坂井瑠星騎手騎乗の5番人気マッドクール(牡5、栗東・池添学厩舎)が1位入線を果たした。

以下、2番人気ナムラクレア(牝5、栗東・長谷川浩大厩舎)、5番人気ビクターザウィナー(セ6、香港・C.シャム厩舎)の順でゴール板を通過している。

【1位入線馬プロフィール】

◆マッドクール(牡5)

騎手:坂井瑠星

厩舎:栗東・池添学

父:Dark Angel

母:Mad About You

母父:Indian Ridge

馬主:サンデーレーシング

生産者:Moyglare Stud Farm Ltd

※レース結果は主催者発表のものと照合してください。