24日、阪神競馬場で行われた六甲ステークス(4歳上・オープン・芝1600m)は、後方追走から直線で追い比べを制した吉村誠之助騎手騎乗の9番人気ボルザコフスキー(牡5、栗東・清水久詞厩舎)が、ゴール前で猛追を見せた12番人気ワールドウインズ(セ7、栗東・笹田和秀厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒3(重)。

さらに1/2馬身差の3着に8番人気ドロップオブライト(牝5、栗東・福永祐一厩舎)が入った。なお、1番人気トゥードジボン(牡5、栗東・四位洋文厩舎)は11着に、2番人気オニャンコポン(牡5、美浦・小島茂之厩舎)は9着に、3番人気ノースザワールド(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)は6着に終わった。

勝ったボルザコフスキーは、父キズナ、母ベラルーサ、その父Orpenという血統。オープン初勝利を飾った。また、鞍上の吉村誠之助騎手はこれがJRA初勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ボルザコフスキー(牡5)

騎手:吉村誠之助

厩舎:栗東・清水久詞

父:キズナ

母:ベラルーサ

母父:Orpen

馬主:犬塚悠治郎

生産者:ハクレイファーム

【全着順】

1着 ボルザコフスキー 9人気

2着 ワールドウインズ 12人気

3着 ドロップオブライト 8人気

4着 メイショウシンタケ 10人気

5着 シルトホルン 6人気

6着 ノースザワールド 3人気

7着 エイシンスポッター 4人気

8着 グレイイングリーン 11人気

9着 オニャンコポン 2人気

10着 ジャスティンスカイ 5人気

11着 トゥードジボン 1人気

12着 ビーアストニッシド 7人気

13着 スコールユニバンス 15人気

14着 コンバスチョン 13人気

15着 フォルコメン 14人気