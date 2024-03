2024年3月24日、有明GYM-EXにて「ストリートファイター6」の公式大会「RAGE STREET FIGHTER」が開幕。SHAKAさん、よしなまさん、ドンピシャさんら超豪華な16名の出演者が最強ストリーマーの座をかけて激闘を繰り広げているが、ウォーカープラスでは本大会の現場をレポートする。

【画像】SHAKA、赤見かるび、よしなまなど人気配信者16名が参戦!

白熱のトーナメントは中盤に差し掛かっており、WINNERS ROUND3の進出メンバーが確定。なかでも注目はJPを使うたいじさん。ストリーマー界で“最強”とも噂される彼を止められるのか…この点にも注目したい。

<WINNERS ROUND3 速報>

・おぼ 対 Ceros

・ドンピシャ 対 たいじ

<参加選手> ※敬称略

SHAKA、ドンピシャ、しんじ、よしなま、ありけん、Zerost、Ceros、蛇足、たいじ、おぼ、XQQ、高木、天鬼ぷるる、赤見かるび、如月れん、ザクレイ

<MC・キャスター>※敬称略

アール、ハイタニ、ハメコ。、ふり〜だ、大和周平

本大会はダブルエリミネーショントーナメントの個人戦なので、2回敗北するとトーナメント敗退。

なお、大会の模様はYouTubeでも配信中だ。

■「RAGE STREET FIGHTER」概要

開催日程:2024年3月24日(日) 12時30分〜

主催:RAGE (株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日)

協力:カプコン

会場:有明GYM-EX

(C) CAPCOM CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.