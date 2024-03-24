[3.24 J2第6節](白波スタ)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 6 渡邉英祐

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 11 五領淳樹

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

MF 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 31 大野哲煥

DF 4 広瀬健太

MF 7 千布一輝

MF 65 西堂久俊

FW 10 藤本憲明

FW 18 福田望久斗

FW 34 鈴木翔大

監督

大島康明

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 和田拓也

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

FW 15 伊藤翔

控え

GK 1 永井堅梧

DF 17 武田英二郎

DF 46 S. Sato

MF 25 三田啓貴

MF 77 新井瑞希

FW 9 櫻川ソロモン

FW 20 村田透馬

監督

四方田修平