鹿児島vs横浜FC スタメン発表
[3.24 J2第6節](白波スタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 6 渡邉英祐
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 4 広瀬健太
MF 7 千布一輝
MF 65 西堂久俊
FW 10 藤本憲明
FW 18 福田望久斗
FW 34 鈴木翔大
監督
大島康明
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 和田拓也
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 15 伊藤翔
控え
GK 1 永井堅梧
DF 17 武田英二郎
DF 46 S. Sato
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 6 渡邉英祐
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 4 広瀬健太
MF 7 千布一輝
MF 65 西堂久俊
FW 10 藤本憲明
FW 34 鈴木翔大
監督
大島康明
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 和田拓也
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 15 伊藤翔
控え
GK 1 永井堅梧
DF 17 武田英二郎
DF 46 S. Sato
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平