新技法の仙骨ほぐしを導入！CARE GROUP整体院「内臓ケア」

CARE GROUPは、堺東にある整体院「内臓ケア」において2024年3月から新技法の仙骨ほぐしを導入致しました。

CARE GROUP 整体院「内臓ケア」

店舗名:内臓ケア 堺東店

所在地:大阪府堺市堺区一条通17-23 第3富士ビル1階

※南海高野線「堺東駅」西出口徒歩1分

営業 :9:30〜20:00

休診日:お盆、お正月

予約 :ホットペッパー

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000629166/

お電話 072-246-9591

仙骨ほぐしの利点

仙骨は身体を支える中心部分の重要な骨になります。

また、仙髄から発する副交感神経は腸の動きとも大きく関係します。

健康、免疫の要でもある腸にアプローチを図る技法として仙骨ほぐしを導入します。

身体は内臓からケアする時代に

同院は「内臓」に対してアプローチすることで症状の改善を図ります。

内臓の悪化=症状の根本原因であり、内臓は「痛み」のサインで不調を知らせています。

その訴えを早急かつ的確にキャッチし根本から症状を改善させるのが当院の特長です。

例えば、腰の痛みの場合の多くは腸機能が関係していることが多いです。

そこで腰のみを施術するのではなく腸機能を高めることで腰の痛みの改善を図ります。

(腸機能改善コース)

モニターとしてお客様に仙骨ほぐしを体感頂き多くの症状の改善に成功しました。

腰痛や肩こり、便秘、食欲不振、生理痛などの症状改善に効果がみられました。

「内臓ケア」コース紹介

コース : 腸機能改善コース、心機能改善コース、肺機能改善コース、

腎機能改善コース、ホルモン機能改善コース、肝機能改善コース、

膵機能改善コース、脾機能改善コース、骨盤、姿勢改善コース、

自律神経改善コース

料金 : 各コース6,000円(初回4,000円)

※中学生以下の方 1回2,000円

プラン詳細:

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000629166/

