iF DESIGN AWARD 2024受賞！BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ)が展開する抱っこひも「BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」が、世界三大デザイン賞の一つである「iF DESIGN AWARD 2024」のプロダクト部門「Babies/Kids」にて受賞しました。

これは「第17回 キッズデザイン賞」に続く2つ目の表彰となります。

BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングは創業90年という歴史の中で培った同社の高い技術に、ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング(以下、GLR)の洗練されたデザインを融合させることで、ファッション性、機能性、安全性を兼ねそろえた新しい抱っこひもです。

「ピトレスク」×「GLR」抱っこひもの概要

・対象月齢 : 生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)〜36ヵ月(体重15kg)まで

・仕様 : 対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルト

・カラー : チャコールグレー、ベージュ

・価格 : 税込32,450円

・販売場所 : LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA

「ラッキーベイビーストア」

「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」

「アカチャンホンポ」全国各店舗

「アカチャンホンポ オンラインショップ」

・製品ページ:

トップ

ベージュ

チャコールグレー

