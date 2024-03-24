iF DESIGN AWARD 2024受賞！BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ)が展開する抱っこひも「BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」が、世界三大デザイン賞の一つである「iF DESIGN AWARD 2024」のプロダクト部門「Babies／Kids」にて受賞しました。
これは「第17回 キッズデザイン賞」に続く2つ目の表彰となります。
BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングは創業90年という歴史の中で培った同社の高い技術に、ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング(以下、GLR)の洗練されたデザインを融合させることで、ファッション性、機能性、安全性を兼ねそろえた新しい抱っこひもです。
「ピトレスク」×「GLR」抱っこひもの概要
・対象月齢 ： 生後14日(体重3.2kg以上／身長51cm以上)〜36ヵ月(体重15kg)まで
・仕様 ： 対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルト
・カラー ： チャコールグレー、ベージュ
・価格 ： 税込32,450円
・販売場所 ： LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA
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