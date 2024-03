◆NGT48、本間日陽卒業公演を開催

【モデルプレス=2024/03/24】NGT48が23日、新潟県・NGT48劇場にて1期生・本間日陽の劇場卒業公演を開催した。本間の推しカラーである水色と黄色のペンライトやTシャツで埋め尽くされ、開演前から熱気で溢れる客席。1曲目を飾ったのは「PARTY が始まるよ」。この楽曲は2016年1月10日の「NGT48劇場グランドオープン初日公演(PARTYが始まるよ公演)」の1曲目でもある。1期生、ドラフト3期生、2期生の10人が登場。曲の後半には、3期生8人も加わり笑顔全開でパフォーマンスした。

◆スイーツ部の新部長も発表

◆本間日陽、ドレス姿で再登場

◆本間日陽コメント(抜粋)

2曲目は「Dear my teacher」(本間&3期生)、続いて2023年12月に加入したばかりの4期生と「毒リンゴを食べさせて」をフレッシュにパフォーマンス。中盤からは本間をセンターに出演メンバー全員がステージに登場し、客席を盛り上げた。なお、1〜3曲目は、2016年の初日公演のセットリスト順に。初期から応援するファンにとっては思い出深いセットリストとなった。その後、NGT48名義での初めての楽曲「Maxとき315号」を披露し、MCへ。MCでは自己紹介トップバッターの3期生・鈴木凛々花が「ひなたさんは、しゃがみ方から立ち方まで、人間の基本を全部教えてくださった先輩なので、恩返しできるように頑張ります」とコメントし、「しゃがみ方?」と本間を困惑させる場面も。本間は久しぶりのキャッチフレーズを披露。そして「ファンクラブを開設することが決定しました」という嬉しいお知らせに客席からは大きな拍手が起こった。続く自己紹介では「この公演に花を添えたい」「憧れの先輩」「もっと一緒に活動したかった」など、本間の卒業を惜しむコメントが続いたが、2期生の小越春花は「ひなたさんの歯並びが爽やかでキラキラした笑顔を産んでる」と会場を笑いに包んだ。MCの後は、本間がAKB48表題曲2度目の選抜メンバーとなった楽曲で、2020年3月に発売されたAKB48の57枚目シングル「失恋、ありがとう」からスタート。コロナ禍の影響で本間自身としてはファンの方の前では初披露となり、いつか披露したいと思っていた楽曲だった。続いて、3月30日発売の月刊エンタメで本間とペアグラビア撮影を行った3期生の北村優羽をセンターに、AKB48の54枚目シングル「NO WAY MAN」のカップリング曲であるU−19選抜2018による「おはようから始まる世界」を披露。本間は当時のポジションでパフォーマンスした。そして「大人になる前に」を4期生と披露。その後のユニットコーナーでは、「ラスベガスで結婚しよう」(本間、佐藤海里、真下華穂)、「てもでもの涙」(本間、大塚七海)を続けて披露。そして本間が部長を務める「NGT48スイーツ部」の5人(本間、藤崎未夢、小越春花、水津菜月、杉本萌)で、スイーツにちなんで「アイスのくちづけ」を披露。曲が終わると「スイーツ部の次の部長を発表します!」と本間の突然の発表に、メンバーは「リハーサルと違う!」と慌てる場面も。そして、部長に指名された3期生・水津菜月は驚きの表情を見せた。続いては、1期生で「向日葵」を披露。このユニットコーナーでは、本間は全曲衣装をチェンジし客席を驚かせた。1期生4人でのMCで、なぜ「向日葵」を選んだのか聞かれた本間は、「ソロコンサート、ソロ公演を組む時から候補に上がっていた楽曲で、向日葵という花のイメージが自分の名前にピッタリ!諦めかけても夢を追いかけるような心強いメッセージが好き」「誰と歌おうかなと考えた時に同期の顔が浮かんだ」と答えた。そして、なぜスイーツ部の部長が水津菜月なのかという質問に対し、「すいーづ(スイーツ)なつきだからです」と答え会場からは笑いが起きた。続けて「NGT48は3期生と4期生にグループを引っ張っていって欲しいと思い、すいすい(水津菜月)に託してみようと思った」と先ほどとは違った真面目な表情でコメントした。その後、出演メンバー全員で「To be continued.」を披露し、一度幕を閉じた。アンコールは、本間がセンターを務めた8thシングル「渡り鳥たちに空は見えない」でスタート。本間の特技であるクラシックバレエの振り付けや鳥たちが飛ぶイメージのフォーメーションで客席を魅了し、「少女たちよ」を披露。着替えのために一度楽屋に戻った本間が、この日のために作られたドレスで再登場。推しカラーとは違った紫を基調にしたドレス姿に、ステージのメンバーから「かわいい」の声が溢れる中、卒業セレモニーが行われた。本間と親交の深いHKT48の豊永阿紀が、本間のファンから贈られた大きな花束を持ってサプライズ登場し、代わりに花束贈呈を行った。続いて、1期生からはメッセージアルバムの贈呈が行われ、進行の清司麗菜から「手紙を読むメンバーは前に出てきてください」と声がかかった。手紙を持って前に出てきたのは、加入前からNGT48のファンであり、1期生オーディションも受けているドラフト3期生でNGT48キャプテンの藤崎未夢だった。「実は、ひなたさんへお手紙を書くのは2回目です。1回目は、まだ私がNGT48に加入する前のファンだった時、そんな私が今日ひなたさんにとって最後の劇場のステージでご本人様を目の前にしてこの手紙を読ませていただくなんて、こんなに光栄で幸せなことはありません。ファンとしての大好きはここに書ききれないくらいたくさんあるので、今日は同じメンバーとしてありがとうを伝えさせてください」と涙ぐみながら本間への感謝を綴った。また、「まだ信じられない気持ちで公演を見ていた」という豊永からの手紙も。本間への手紙を書くのが3回目の豊永も、初めて自分で読むことに少し照れながら本間との思い出や想いを語った。「私たちは夢を見ることや、それを叶えていくことが好きだから。これからひなたが1人で羽ばたくことに不安はまったくありません。ないけど、それでも頑張り過ぎてしまったり、自分が少し自分から離れていきそうな時には、私を頼ってください。きっとそのために私たちはここで出会ったんだと思います」と熱いメッセージを送った。その後、本間から感謝のメッセージを伝えた後、48グループの卒業定番ソングであり「PARTYが始まるよ公演」のセットリストにも含まれる「桜の花びらたち」とNGT48表題曲で初めてセンターになった3rdシングル「春はどこから来るのか?」を出演メンバー全員で披露。卒業公演の幕を閉じた。(modelpress編集部)まずは今日劇場に来てくださったみなさん。そして、配信で見てくださっているみなさん、またこの劇場公演に応募してくださったみなさん本当にありがとうございます。ついに私にもこのステージに立つ最後の日がやってきてしまいました。柿落としの「PARTY が始まるよ」公演では、まさかこのステージに立つ最後の日が来るなんて1ミリも考えていませんでした。本当にこのステージでは、うれしかったこと、辛かったこと、悔しかったこと、たくさんの思い出があります。でも、そんな思い出がたくさんある場所だからこそ、そのすべての気持ちをこうやってファンのみなさんと共有してきたんだなと思っています。私は、小さい頃からステージに立つことが大好きで、こうやって自分たちが立つためだけにあるこの劇場公演が、そしてシアターがすごくすごく好きです。やっぱりそれは自分が48グループに入ってよかったなと思える1つの理由でもあるし、これからも、ここ新潟でずっとずっと、ここNGT48劇場が続いていってほしいなっていうのが私の願いです。今日を迎えるにあたって、ステージを支えてくださっているスタッフのみなさん。そして、こんなにすてきなドレスを作ってくださったり、この公演中の早着替えをたくさん手伝ってくださった衣装さん。すてきなヘアメイクをしてくださるメイクさん。本当にたくさんの方に支えられて、このステージに立てているんだなということを、今改めて実感しています。そして、なによりこの公演に向けてたくさん練習して、いろんな曲を覚えてくれたみんな本当にありがとう。私はNGT48に加入して、生まれ育った新潟で、こんなにすてきなステージでたくさんの時間を過ごすことができて本当に幸せでした。私はNGT48を卒業しますが、これからもここで起こる様々なストーリーを遠くからだけどずっと見守っていきたいなと思います。ずっとずっと大好きな場所だということは変わらないと確信しています。そして、ここで見つけてくださったみなさん、本当に本当にありがとうございます。劇場公演で私は多くのみなさんにここで見つけてもらいました。NGT48があったから、こうやって出会えた方ばかりです。ずっと飛び出したいと思っていた新潟で、こうやってアイドルになるという夢を叶えられて本当に本当に今はよかったと思っているし、ふるさとを好きになるきっかけをくれました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。最後まで走り抜けるので、どうぞどうぞ、そのラストステージの降りる瞬間まで見届けてください。今日は本当にありがとうございました。【Not Sponsored 記事】