2024年3月24日、有明GYM-EXにて「ストリートファイター6」の公式大会「RAGE STREET FIGHTER」が開幕した。SHAKAさん、よしなまさん、ドンピシャさんら超豪華な16名の出演者が最強ストリーマーの座をかけて戦う!

【画像】いよいよ「REGE スト6大会」開幕!会場のボルテージも最高潮

<WINNERS ROND1 速報>

1回戦:SHAKA(マリーザ) VS 蛇足(ケン)

→2-0でSHAKAさんが勝利

1回戦:おぼ(春麗) VS 赤見かるび(マリーザ)

→2-0でおぼさんが勝利

<参加選手>

SHAKA、ドンピシャ、しんじ、よしなま、ありけん、Zerost、Ceros、蛇足、たいじ、おぼ、XQQ、高木、天鬼ぷるる、赤見かるび、如月れん、ザクレイ

<MC・キャスター>

アール、ハイタニ、ハメコ。、ふり〜だ、大和周平

本大会はダブルエリミネーショントーナメントの個人戦なので、2回敗北するとトーナメント敗退。

なお、大会の模様はYouTubeでも配信中だ。

■「RAGE STREET FIGHTER」概要

開催日程:2024年3月24日(日) 12時30分〜

主催:RAGE (株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日)

協力:カプコン

会場:有明GYM-EX

(C) CAPCOM CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.