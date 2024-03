ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、物語を感じるようなやさしいアートが魅力的な、ディズニーデザイン「裾フレアチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキー&フレンズ/くまのプーさん」裾フレアチュニック

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ふんわりとフェミニンなシルエットがかわいく、大人っぽいテイストのチュニック。

さらっと着れて、日常使いに便利な1枚です!

襟ぐりはやや広めで、背中にはタック入り。

生地には着心地やわらかな綿混素材が使用されています。

デザインは「ミッキー&フレンズ」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインのチュニック。

ネイビー地に白のプリントが映えてとってもおしゃれです。

裾部分には「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「プルート」「グーフィー」たちがちょこんと座っている後ろ姿がプリントされています。

© Disney

首まわりには、夜空に浮かぶ星をイメージしたキラキラとしたモチーフ入り☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのチュニック。

杢グレーを基調にしているで、コーディネートに取り入れやすそう☆

裾部分にはひょっこりと顔をのぞかせている「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」「ティガー」のお茶目な姿がプリントされています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」たちのまわりにはお花や葉っぱがたっぷり。

ボタニカルなテイストで、お花や木は温かみのある手書き風タッチで表現されています。

着たときの落ち感もキレイなファッションアイテム。

物語を感じるようなやさしいアートが魅力的な「裾フレアチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

