ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ふんわりとやわらかな風合いが心地良い「くまのプーさん」デザイン「柄がかわいいタオル同色セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」柄がかわいいタオル同色セット

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【フェイスタオル同色3枚セット】1,390円(税込)、【バスタオル同色2枚セット】2,690円(税込)

サイズ:【フェイスタオル同色3枚セット】約34×75cm、【バスタオル同色2枚セット】約55×115cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのタオルセット。

黄色とヘムの赤の配色使いが「くまのプーさん」らしくてかわいさ満点!

フェイスタオルは3枚、バスタオルは2枚セットになった、それぞれ洗い替えに便利な同色セットです。

一面には、いろいろな表情やポーズの「くまのプーさん」の姿が!

ひょっこりと顔を出したり、風船を持っていたり、ハニーポットを抱えたり、どの姿も愛らしくほっこりとします。

さらに、背面がさりげなくストライプ柄になっているのもポイント。

「くまのプーさん」やモチーフは白でさりげなく表現されています。

刺し子とモチーフを施したヘムには「Pooh」のロゴとハチが交互に並び、とってもおしゃれ。

綿100%素材を使用していて肌あたりが良いのも魅力的です。

家族全員で使えるかわいいデザインと、同色セットなのもうれしいタオルセット。

ふんわりとやわらかな風合いが心地良い、「くまのプーさん」デザイン「柄がかわいいタオル同色セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

