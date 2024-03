香港ディズニーランド・リゾートにある3つのディズニーホテルでは、室内でのペットボトル水の提供を廃止。

香港ディズニーランド・リゾートにある3つのディズニーホテル、香港ディズニーランドホテル、ディズニーハリウッドホテル、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジでは、室内でのペットボトル水の提供を廃止。

各部屋にウォーターディスペンサーが導入され、プラスティック原料の削減の試みが進められています。

部屋に設置されているウォーターディスペンサーは、毎日高品質な飲料水が交換され、安心していただくことができます。

導入されているウォーターディスペンサーは、お湯の温度や量を指定してカップに注ぐことができ、お部屋で気軽にお茶やコーヒーを楽しむことができます。

SDGs、海洋汚染、地球温暖化など様々な環境問題につながるプラスティック削減。

香港ディズニーランド・リゾートでも様々な取り組みが進められています。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

