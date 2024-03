長崎・ハウステンボスでは、季節の花が咲き誇る「花の街」を舞台に、日本最大のミッフィーイベント「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催中!

「ミッフィー」のお友達「メラニー」が初登場するミッフィーセレブレーションパレードや、フォトスポット、グッズ、メニューなど「ミッフィー」と「メラニー」のかわいい世界が広がるイベントです☆

今回は、アトラクションタウン「チーズワーフ」で提供されているミッフィーのスペシャルチーズフォンデュを紹介します。

ハウステンボス/チーズワーフ「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」ミッフィーのスペシャルチーズフォンデュ

3,000円(1人前 ※写真は2人前)

数量限定

提供期間:2024年3月15日(金)〜6月30日(日)

提供店舗:ハウステンボス/アトラクションタウン「チーズワーフ」

2023年初夏に初開催された「花の街 ミッフィーセレブレーション」

「ミッフィー」の世界観を満喫できるイベントとして、人気を博しました。

2024年は期間も拡大し、さらにパワーアップして「ミッフィー」のかわいい世界が繰り広げられます。

ハウステンボス内のレストランでも「ミッフィー」をテーマにしたメニューが盛りだくさん!

アトラクションタウンにある、オランダのホールン市のチーズ計量所をモデルにつくられた風情あるチーズワーフ。

その2階は本格チーズフォンデュを楽しめるレストランになっています。

そんなチーズワーフの看板メニューが「ミッフィー」Ver.になって提供中☆

「ミッフィー」形のチーズにさつまいも、チキンナゲット、ポテト、海老、ブロッコリー、トマト、パプリカ、アスパラガス、生ハム、ソーセージとボリューム満点のセット。

パンもかわいい「ミッフィー」シェイプ☆

チーズフォンデュのお鍋も「ミッフィー」デザイン。

より楽しくチーズフォンデュが楽しめます。

ハウステンボスにきたらぜひ食べたいチーズフォンデュが「ミッフィー」Ver.に!

チーズワーフでは他にも、チーズをたっぷりと使った美味しいメニューがそろっていますので、シェアしていただくのもおすすめです☆

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」は6月30日までの開催です。

